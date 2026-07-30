Maďarsko čelí vážnym energetickým problémom. Pre mimoriadne nízku hladinu Dunaja hrozí už v najbližších dňoch úplné odstavenie jedinej jadrovej elektrárne v krajine pri meste Paks. K zložitej situácii prispela aj nečakaná porucha v ďalšej elektrárni. Premiér Péter Magyar však ubezpečuje, že dodávky pre obyvateľov a podniky zostávajú zabezpečené vďaka dovozu elektriny zo zahraničia.
K úplnému odstaveniu jadrovej elektrárne pri juhomaďarskom meste Paks by mohlo dôjsť už vo štvrtok 30. júla, ale pravdepodobnejšie sa tak stane v piatok 31. júla. Podľa servera 24.hu to vyhlásil predseda maďarskej vlády Péter Magyar s tým, že príčinou tohto radikálneho opatrenia je mimoriadne nízka hladina vody Dunaja.
Výpadky výkonu a nečakaná porucha
Odstavenie elektrárne bude podľa premiéra znamenať masívny výpadok výkonu 2000 megawattov. Tento deficit je však podľa neho stále možné bez problémov pokryť z dovozu, keďže krajina má k dispozícii importnú kapacitu na úrovni 3600 až 3800 megawattov. Magyar zdôraznil dôležitosť toho, že dodávky energií sú v súčasnosti zabezpečené pre všetkých obyvateľov aj podniky. To isté platí v prípade dodávok pitnej vody, ktoré sú zaistené pre 99,9 percenta územia krajiny.
Podľa premiéra už aj tak zložitú situáciu komplikuje fakt, že v stredu 29. júla došlo k poruche v elektrárni Dunamenti (Dunamelléki Erőmű), čo predstavuje výpadok ďalších 400 megawattov.
Na oprave sa v súčasnosti pracuje a existuje šanca, že elektráreň ešte vo štvrtok opäť spustia. Ak by však nefungoval starý náhradný diel, na opravu bude potrebné čakať jeden až dva týždne a v takom prípade bude Maďarsko musieť prijať nutné kroky,
dodal Magyar na margo pokazenej elektrárne.
Reakcia prevádzkovateľa a význam elektrárne Paks
Odborníci neustále monitorujú zmeny prietoku či teploty vody a robia potrebné rozhodnutia v súlade s danou kritickou situáciou. Uviedla to energetická spoločnosť MVM, ktorá jadrovú elektráreň prevádzkuje. Zariadenie pre nepriaznivé podmienky na Dunaji odstavujú postupne:
- v pondelok 27. júla vzhľadom na nízku hladinu vody a horúčavy znížili výkon bloku 1 o 245 megawattov,
- následne v utorok 28. júla večer bol výkon bloku 3 znížený o ďalších 237 megawattov.
Ide o jedinú fungujúcu komerčnú jadrovú elektráreň v Maďarsku so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 megawattov. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Toto kľúčové zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. O vývoji situácie informoval spravodajca tlačovej agentúry TASR.