Prvý americký pápež v histórii, Lev XIV., otvorene prehovoril o svojom vzťahu k rodnej krajine. Hoci k Spojeným štátom prechováva hlbokú lásku a obdivuje ich hodnoty, sám seba vníma v prvom rade ako pastiera univerzálnej cirkvi. V rozhovore pre americkú televíziu sa dotkol aj citlivých tém migrácie, pričom nešetril kritikou voči predchádzajúcej vládnej administratíve.
Pápež Lev XIV., ktorý je vôbec prvým pápežom pochádzajúcim zo Spojených štátov, sa pre americkú stanicu NBC vyjadril v stredu 29. júla večer. Urobil tak pri príležitosti modlitbového podujatia spojeného s hudbou, ktoré sa konalo v letnej pápežskej rezidencii v Castel Gandolfe.
Univerzálne poslanie pred národnosťou
Chicagský rodák dostal v rozhovore priamu otázku, aké dôležité je preňho jeho americké občianstvo.
Vnímam sa skôr ako pápež, ktorý je zhodou okolností Američanom. Niežeby som chcel znižovať význam toho, čo znamená byť Američanom,
odpovedal pontifik s pokorou.
Prechovávam k Amerike veľkú lásku, no svoje poslanie chápem tak, že má veľmi dôležitý rozmer – a to konkrétne byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas i príležitosť hovoriť k ľuďom na celom svete,
dodal 70-ročný Lev XIV., ktorý v minulosti strávil takmer dve desaťročia ako misionár v Peru.
Americké hodnoty a obrana migrantov
Na otázku, čo má na svojej domovine najradšej, odpovedal, že je toho veľmi veľa. Ako zdôraznil, v zmysle princípov si váži najmä to, čo Amerika historicky predstavuje:
- silný zmysel pre slobodu,
- zmysel pre príležitosti pre každého,
- skutočnosť, že už po celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali jej súčasťou.
Svätý Otec zároveň doplnil, že jeho vlastní starí rodičia boli prisťahovalci. „Máme predkov, ktorí boli otrokmi, aj takých, ktorí boli otrokármi,“ poznamenal úprimne s odvolaním sa na rodinu z matkinej strany.
Lev XIV. podobne ako jeho predchodca František počas svojho pontifikátu opakovane a rázne vystupuje na obranu migrantov. Prístup niekdajšej Trumpovej administratívy k imigrantom v USA označil dokonca za nehumánny. Na 4. júla, kedy sa v Spojených štátoch oslavuje Deň nezávislosti, navštívil pápež taliansky ostrov Lampedusa – hlavný vstupný bod do Európy pre migrantov, ktorí prekonávajú z Afriky nebezpečnú cestu cez Stredozemné more. Vyzval tam na toleranciu a ochranu zraniteľných, z ktorých mnohí počas cesty zomierajú.
Hlava katolíckej cirkvi pre televíziu NBC na záver uviedla, že cesta do USA zatiaľ oficiálne naplánovaná nie je, ale dúfa, že krajinu čoskoro navštívi. Informácie zverejnila tlačová agentúra TASR na základe správy od agentúry AFP.