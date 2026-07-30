Konžská demokratická republika čelí najrýchlejšie sa šíriacej epidémii eboly v histórii. Mimoriadne nákazlivému vírusu podľahlo na východe krajiny už viac ako 1500 ľudí. Situácia je kritická, nákaza sa šíri rýchlejšie ako snahy o jej potlačenie a proti prítomnému kmeňu neexistuje žiadna schválená vakcína ani liek.
Najrýchlejšie sa šíriacej epidémii eboly v histórii vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR) podľahlo už viac ako 1500 ľudí. Vyplýva to z oficiálnych vládnych údajov zverejnených vo štvrtok 30. júla.
Nárast počtu úmrtí a rýchlosť šírenia
Aktuálne čísla vyvolávajú mimoriadne obavy svetových zdravotníckych organizácií.
Za približne týždeň ide o 50-percentný nárast počtu úmrtí, čo jasne ukazuje, že šírenie nákazy je stále silnejšie ako všetky snahy o jej potlačenie,
vyplýva z hodnotenia krízovej situácie. Najnovšia aktualizácia štatistík konžskej vlády ukazuje, že k utorku 28. júla bolo v krajine zaznamenaných celkovo 3442 pacientov nakazených ebolou a 1521 ľudí, ktorí zákernej chorobe už podľahli.
Agresívny kmeň a porovnanie s minulosťou
Proti vírusu s kmeňom Bundibugyo, ktorý aktuálnu epidémiu spôsobuje, neexistujú v súčasnosti žiadne schválené vakcíny ani lieky. Ebola je síce zriedkavé, ale vysoko nákazlivé ochorenie prenášané telesnými tekutinami. Ochorenie má mimoriadne ťažký priebeh a veľmi často sa končí smrťou.
Súčasná kríza zabíja ľudí podstatne rýchlejším tempom než ktorákoľvek predchádzajúca epidémia v histórii:
- epidémiu z rokov 2014 až 2016 (viac než 11-tisíc úmrtí z najmenej 28-tisíc prípadov) odborníci doposiaľ považovali za vôbec najhoršiu v histórii,
- vtedy však bola tragická hranica 1000 úmrtí dosiahnutá až po ôsmich mesiacoch, čo len podčiarkuje extrémnu agresivitu súčasného šírenia.
O dramatickom vývoji epidémie na africkom kontinente informovala tlačová agentúra TASR na základe správy od medzinárodnej agentúry AP.