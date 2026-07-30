Lekárnici na Slovensku sa aktívne pripravujú na novú dôležitú úlohu. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského spúšťa prvú certifikačnú prípravu, ktorá umožní farmaceutom očkovať dospelých proti chrípke priamo v priestoroch lekární. Teoretická výučba odštartuje už v septembri a o kurz zatiaľ prejavili záujem takmer štyri desiatky uchádzačov.
Teoretická časť prvej certifikačnej prípravy farmaceutov na očkovanie v lekárňach je plánovaná na tretí septembrový týždeň. Ďalšie kurzy bude príslušná fakulta pridávať postupne podľa záujmu uchádzačov. Praktická časť prvého kurzu by mohla byť kompletne ukončená koncom januára 2027.
Očkovacia sezóna a prví záujemcovia
Odborná prax pre budúcich certifikovaných lekárnikov bude priamo kopírovať reálnu potrebu pacientov v chladnejšom období roka.
Praktická časť je viazaná na očkovaciu sezónu proti chrípke a bude prebiehať od októbra približne do konca januára nasledujúceho roka,
uviedla koordinátorka certifikačnej prípravy Lenka Bies Piváčková z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Odborníci i štát si od novej kompetencie lekárnikov sľubujú predovšetkým lepšiu dostupnosť prevencie. Kľúčové fakty o novej možnosti očkovania:
- aktuálne fakulta eviduje 38 uchádzačov zaradených do certifikačnej prípravy na očkovanie dospelých osôb,
- očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024,
- hlavným cieľom tejto legislatívnej zmeny je dlhodobo zvýšiť celkovú zaočkovanosť populácie.
O progrese v príprave farmaceutov informovala tlačová agentúra TASR.