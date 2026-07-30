Zvýšená opatrnosť je na mieste. Mestské lesy Banská Štiavnica varujú pred pohybom medvedice s dvomi mláďatami vo viacerých obľúbených lokalitách. Obyvateľom a turistom úrady dôrazne odporúčajú dodržiavať prísne preventívne opatrenia, vyhýbať sa neprehľadným miestam a mať svojich domácich miláčikov na vôdzke.
Mestské lesy Banská Štiavnica vydali dôležité upozornenie pre všetkých turistov a návštevníkov prírody. V lokalitách Hadová, Studený vrch a Široký vrch sa podľa aktuálnych informácií pohybuje medvedica s dvomi mláďatami.
Návštevníkov pohybujúcich sa na území mestských lesov tak vzhľadom na reálnu možnosť stretu s medveďom hnedým vyzvali kompetentní na zvýšenú opatrnosť. Informovala o tom priamo banskoštiavnická samospráva prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti.
Odporúčania pre bezpečný pohyb v lese
Aby sa minimalizovalo riziko nebezpečného stretu so šelmou, odborníci a samospráva žiadajú návštevníkov o maximálnu opatrnosť a dodržiavanie nasledujúcich preventívnych zásad:
- pohybovať sa prednostne len po oficiálne vyznačených turistických trasách,
- nevstupovať do hustých a neprehľadných porastov,
- vyhýbať sa miestam s obmedzenou viditeľnosťou,
- v prípade návštevy lesa so psom ho držať počas celej vychádzky pevne na vôdzke.