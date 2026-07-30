Slovensko hlási hydrologický extrém. Dunaj dosiahol na konci júla svoj historicky najnižší prietok pre tento letný mesiac. Úkaz, ktorý sa podľa záznamov od roku 1876 ešte nikdy nevyskytol, pripisujú vedci klimatickým zmenám a skoršiemu topeniu snehu v Alpách. Situáciu na našom najväčšom toku intenzívne monitorujú a vyhodnocujú odborníci zo Slovenskej akadémie vied.
Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok 27. júla. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bol na úrovni okolo 725 metrov kubických za sekundu, pričom podľa rakúskej stanice Thebnerstraßl to bolo len 678 metrov kubických za sekundu. Informoval o tom hovorca Slovenskej akadémie vied (SAV) Jozef Bednár.
Historické anomálie a stabilita rieky
Kým leto by malo byť na Dunaji bohaté na vodu, aktuálna situácia ukazuje presný opak.
Minimálne prietoky Dunaja v Bratislave sa vyskytujú zvyčajne v zimnom období, v mesiacoch november až február. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace, vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách. Takýto nízky prietok Dunaja v stanici Bratislava/Devín v mesiaci júl sa v histórii pozorovaní od roku 1876 ešte nevyskytol,
upozornila Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie SAV s tým, že v dôsledku rastu teploty vzduchu dochádza aj k oveľa skoršiemu topeniu alpského snehu.
Vedci majú v súčasnosti k dispozícii neprerušený rad meraní prietokov Dunaja už od roku 1876. Z historických údajov vyplývajú nasledujúce extrémy a fakty:
- dlhodobý priemerný prietok Dunaja kolíše okolo hodnoty 2050 metrov kubických za sekundu,
- absolútne najnižší priemerný denný prietok bol zaznamenaný 6. januára 1909, a to na úrovni 580 metrov kubických za sekundu,
- najvyšší zaznamenaný prietok rieka dosiahla v septembri 1899 (až 10 810 metrov kubických za sekundu).
Pekárová tvrdí, že hoci dochádza k viditeľnej zmene mesačného režimu, priemerné ročné prietoky v Bratislave sú zatiaľ z dlhodobého hľadiska stabilné. V posledných 30 rokoch však krivka prietokov klesá.
Podobná situácia v priebehu desaťročných prietokov za posledné tridsaťročie 1986 až 2025 sa vyskytla i v období 1906 až 1935. Všetko bude závisieť od množstva zrážok, ktoré spadnú na povodie Dunaja. Môžeme sa poučiť z histórie. Ak sa situácia z desaťročia 1936 až 1945 zopakuje, môžeme očakávať opäť vodnejšie obdobie a vyššie prietoky,
priblížila hydrológia ďalší možný vývoj.
Medzinárodný výskum a merania UNESCO
Hydrológovia z Ústavu hydrológie SAV sa v súčasnosti intenzívne venujú otázkam výskytu sucha na Slovensku vo viacerých vedeckých projektoch. Jedným z nich je medzinárodný projekt Nízke prietoky a hydrologické sucho v povodí Dunaja, ktorý pod hlavičkou Medzinárodného hydrologického programu UNESCO koordinuje Český hydrometeorologický ústav v Brne.
V rámci tohto riešenia vytvorili experti databázu denných prietokov z 20 staníc po dĺžke Dunaja od Nemecka až po jeho ústie a z vyše 50 staníc na jeho prítokoch. Hoci s pravidelnými pozorovaniami výšky hladiny Dunaja v Bratislave sa začalo už v roku 1823, výška hladiny podľa Pekárovej nie je pre hydrológov zďaleka postačujúca.
Výška hladiny sa nedá hodnotiť z hydrologického hľadiska, lebo dochádza k častým zmenám koryta - raz sa zanáša, inokedy prehlbuje. Preto musíme pracovať s prietokmi - množstvom vody v metroch kubických, ktoré pretečie profilom stanice za jednu sekundu,
vysvetlila odborníčka na záver. O zisteniach SAV a historickom minime informovala tlačová agentúra TASR.