Poľský premiér Donald Tusk potvrdil, že objekt, ktorý vo štvrtok nadránom dopadol na východe krajiny, bola ruská riadená strela Ch-101. Hoci k jej priamemu zostreleniu nedošlo, poľská armáda bola v plnej pohotovosti a incident si nevyžiadal žiadne obete ani materiálne škody. O krízovej situácii sú priebežne informovaní aj spojenci z NATO.
Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok 30. júla na zasadnutí koordinačného tímu v Lubline potvrdil, že objekt, ktorý nadránom dopadol pri obci Tarnawa-Kolonia v Lublinskom vojvodstve na východe krajiny, bol podľa prvých zistení ruskou riadenou strelou Ch-101.
Armáda bola pripravená zasiahnuť
Strela dopadla na neobývané pole a podľa premiéra si udalosť našťastie nevyžiadala žiadne obete ani materiálne škody na majetku.
Boli sme pripravení zostreliť raketu, ak by pokračovala vo svojom lete. Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o ruskú riadenú strelu Ch-101,
povedal Tusk k incidentu. Premiér zároveň vysoko ocenil postup ozbrojených síl a ďalších bezpečnostných zložiek štátu.
Prvé informácie jednoznačne naznačujú, že príslušné zložky, predovšetkým armáda a naši piloti, konali veľmi rýchlo a efektívne,
dodal na tlačovom brífingu predseda poľskej vlády.
Nočná pohotovosť a vyšetrovanie na mieste
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz verejnosť podrobnejšie informoval o tom, ako prebiehala okamžitá reakcia bezpečnostných zložiek:
- poľské stíhačky F-16 operovali v blízkosti hranice s Ukrajinou v pohotovosti už od 2.00 h ráno,
- do akcie boli okamžite nasadené prieskumné lietadlá,
- vzlietli aj spojenecké lietadlá na dopĺňanie paliva vo vzduchu, ktoré operovali z Nemecka,
- pozemné systémy protivzdušnej obrany boli plne funkčné a pripravené na zásah.
V súčasnosti podľa vyjadrenia ministra obrany prebieha na mieste dopadu dôkladný pyrotechnický prieskum a činnosti súvisiace s lokalizáciou všetkých prvkov zariadenia. O prípade sú priebežne informovaní aj spojenci z NATO. Informácie z Varšavy sprostredkoval spravodajca tlačovej agentúry TASR na základe oficiálneho oznámenia kancelárie premiéra na sociálnej sieti X.