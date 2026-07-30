Poľský premiér Donald Tusk potvrdil, že objekt, ktorý vo štvrtok nadránom dopadol na východe krajiny, bola ruská riadená strela Ch-101. Hoci k jej priamemu zostreleniu nedošlo, poľská armáda bola v plnej pohotovosti a incident si nevyžiadal žiadne obete ani materiálne škody. O krízovej situácii sú priebežne informovaní aj spojenci z NATO.

Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok 30. júla na zasadnutí koordinačného tímu v Lubline potvrdil, že objekt, ktorý nadránom dopadol pri obci Tarnawa-Kolonia v Lublinskom vojvodstve na východe krajiny, bol podľa prvých zistení ruskou riadenou strelou Ch-101.

Armáda bola pripravená zasiahnuť

Strela dopadla na neobývané pole a podľa premiéra si udalosť našťastie nevyžiadala žiadne obete ani materiálne škody na majetku.

Boli sme pripravení zostreliť raketu, ak by pokračovala vo svojom lete. Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o ruskú riadenú strelu Ch-101,

povedal Tusk k incidentu. Premiér zároveň vysoko ocenil postup ozbrojených síl a ďalších bezpečnostných zložiek štátu.

Prvé informácie jednoznačne naznačujú, že príslušné zložky, predovšetkým armáda a naši piloti, konali veľmi rýchlo a efektívne,

dodal na tlačovom brífingu predseda poľskej vlády.

Nočná pohotovosť a vyšetrovanie na mieste

Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz verejnosť podrobnejšie informoval o tom, ako prebiehala okamžitá reakcia bezpečnostných zložiek:

  • poľské stíhačky F-16 operovali v blízkosti hranice s Ukrajinou v pohotovosti už od 2.00 h ráno,
  • do akcie boli okamžite nasadené prieskumné lietadlá,
  • vzlietli aj spojenecké lietadlá na dopĺňanie paliva vo vzduchu, ktoré operovali z Nemecka,
  • pozemné systémy protivzdušnej obrany boli plne funkčné a pripravené na zásah.

V súčasnosti podľa vyjadrenia ministra obrany prebieha na mieste dopadu dôkladný pyrotechnický prieskum a činnosti súvisiace s lokalizáciou všetkých prvkov zariadenia. O prípade sú priebežne informovaní aj spojenci z NATO. Informácie z Varšavy sprostredkoval spravodajca tlačovej agentúry TASR na základe oficiálneho oznámenia kancelárie premiéra na sociálnej sieti X.