Tureckí hasiči zvádzajú náročný boj s desiatkami lesných požiarov, ktoré zasiahli obľúbené turistické regióny vrátane Antalye či oblasti Dardanel. Hoci úrady celkovo zaznamenali vyše stovky aktívnych ohnísk, vďaka intenzívnym zásahom zo zeme i zo vzduchu sa väčšinu z nich podarilo dostať pod kontrolu. Silný vietor však naďalej komplikuje situáciu na takzvanej Tyrkysovej riviére.
Hasiči vo štvrtok 30. júla pokračovali v boji s lesnými požiarmi v obľúbených tureckých turistických regiónoch vrátane Antalye a v oblasti Dardanel, uviedli to miestne úrady.
Zásahy v turistických letoviskách
V krajine celkovo zaznamenali najmenej 115 aktívnych požiarov. Podľa ministra poľnohospodárstva Ibrahima Yumakliho už bolo 110 z nich úplne pod kontrolou. Ten v priamom prenose z koordinačného centra pre lesné požiare v Ankare uviedol, že zo stredajších (29. júla) požiarov, s ktorými hasiči bojovali, vzniklo až 69 mimo zalesnených oblastí.
Úrad pre lesné hospodárstvo už predtým potvrdil, že sa oheň rýchlo šíril najmä v dôsledku silného vetra.
Vykonávame intenzívne zásahy pomocou vzdušných a pozemných jednotiek proti pokračujúcim lesným požiarom,
uviedol úrad vo svojom vyhlásení. Záchranné operácie prebiehali predovšetkým v nasledujúcich exponovaných oblastiach:
- medzi provinciou Antalya a mestom Alanya,
- v páse od oblasti Mugla až po mesto Fethiye,
- v lokalitách pozdĺž stredomorského pobrežia na takzvanej Tyrkysovej riviére, kde sa nachádzajú vyhľadávané prímorské letoviská.
Požiare pod kontrolou a predchádzajúce suchá
Minister Yumakli na sociálnej sieti X zároveň ubezpečil verejnosť aj dovolenkárov, že štyri hlavné požiare v regiónoch Mugla, Antalya a Kaš, Balikesir a Čanakkale v oblasti Dardanel sú už vo veľkej miere pod kontrolou. Rozsah zasiahnutých oblastí však presnejšie nešpecifikoval a dodal len to, že lokalizované sú aj ďalšie, menšie ohniská.
Celkový počet požiarov sa tak zvýšil oproti skorším údajom, ktoré poskytol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ten ešte uviedol, že v Turecku zaznamenali v stredu celkovo 90 ohnísk.
Krajina čelila rozsiahlym požiarom už začiatkom roka 2025 v dôsledku extrémneho sucha. Aktuálnu letnú sezónu ju však zatiaľ požiare výraznejšie nezasiahli vďaka výdatným zimným dažďom a sneženiu, ktoré úspešne doplnili zásoby podzemnej vody a pomohli chrániť vegetáciu. O aktuálnej situácii informovala tlačová agentúra TASR na základe správy od agentúry AFP.