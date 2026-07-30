Slovensko opäť ukazuje medzinárodnú solidaritu v praxi. Do francúzskeho departementu Gironde v okolí Bordeaux, ktorý bojuje s katastrofálnymi lesnými požiarmi, vyrazilo 20 profesionálnych slovenských hasičov so špeciálnou technikou. Podľa veliteľa misie budú čeliť mimoriadne náročným podmienkam v lokalite, ktorá zažíva najhoršiu požiarnu krízu od druhej svetovej vojny.
Do Francúzska do oblasti departementu Gironde v okolí Bordeaux vo štvrtok 30. júla vyráža 20 slovenských hasičov. Budú pomáhať s hasením nebezpečných lesných požiarov. Odlietajú aj s 19 kusmi techniky vrátane špecializovaných vozidiel. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Slovensko sa pripája k ďalším deviatim členským krajinám Európskej únie a v rámci mechanizmu solidarity vysielame aj tento pozemný modul hasenia. Ide o 20-člennú jednotku našich profesionálnych hasičov a záchranárov spolu s 19 kusmi techniky,
povedal Šutaj Eštok. Minister zároveň pripomenul, že vrtuľník, ktorý Slovensko vyslalo na pomoc s požiarmi ešte minulý týždeň, bude k dispozícii Francúzom do 3. augusta.
Špičkový výcvik a extrémne podmienky
Ako podotkol prvý viceprezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Jozef Voľanský, hasiči zaradení v module pozemného hasenia GFFF-V sú mimoriadne skúsení, čo jednoznačne potvrdzuje ich niekoľkoročné nasadenie pri veľkých požiaroch v zahraničí.
Sú to špičkovo vycvičení príslušníci, ktorí najmä svojou špeciálnou technikou dokážu zvládať tieto náročné požiare, ktoré sú na juhu Európy, a teda konkrétne vo Francúzsku,
uviedol viceprezident zboru.
Veliteľ Modulu pozemného hasenia lesných požiarov Peter Kovalík dodal, že tím slovenských hasičov bude vo Francúzsku čeliť pravdepodobne tým najťažším podmienkam, ktoré kedy vo svojej kariére zažili.
Čaká nás požiar, ktorý si tvorí vlastné podmienky, ale sme pripravení a jeden druhému budeme kryť chrbát,
uzavrel odhodlane veliteľ slovenskej jednotky. HaZZ k misii doplnil niekoľko kľúčových faktov:
- modul bude v oblasti prednasadený v období od 30. júla do 18. augusta,
- krajinu reprezentuje 20-členný tím s 19 kusmi špeciálnej hasičskej techniky,
- misiu zo vzduchu naďalej podporuje aj slovenský záchranársky vrtuľník.
Najhoršia kríza od vojny
V regióne Gironde na juhozápade Francúzska aktuálne pokračuje intenzívny boj s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý miestne úrady označujú za najhoršiu krízu súvisiacu s požiarmi od konca druhej svetovej vojny. Lesné požiare v oblasti vypukli ešte minulý týždeň.
Do hasenia sú priamo na mieste nasadené tisíce francúzskych hasičov, ktorým aktívne pomáhajú lietadlá a vrtuľníky zhadzujúce vodu a hasiace látky. Pomoc pri hasení Francúzsku v rámci solidarity poskytli okrem Slovenska aj viaceré ďalšie európske štáty.