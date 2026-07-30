Finančná správa rázne odmieta fámy o tom, že by jej kontrolóri striehli na podnikateľov s nákupnými taškami pred obchodnými centrami. Pri preverovaní oprávnenosti stopercentných odpočtov DPH pri firemných autách sa spolieha na presnú dátovú analytiku. Cielené kontroly majú ochrániť poctivých podnikateľov pred tými, ktorí si neoprávnene financujú súkromný luxus zo štátneho.
Finančná správa vo štvrtok 30. júla uviedla na pravú mieru skresľujúce tvrdenia o plošnom sledovaní podnikateľov, kam jazdia na svojich autách. Úrad nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy. Namiesto toho na základe presných dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100-percentné odpočítanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie.
Nové pravidlá a dátová analytika
Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo: kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50 percent DPH. Stopercentné odpočítanie dane patrí iba tomu, kto vie preukázať, že vozidlo používa výlučne na podnikanie.
Nekontrolujeme, kto ide do obchodného centra na nákup. Kontrolujeme, či si niekto neoprávnene neodpočítal celú DPH z auta, ktoré v skutočnosti používa aj na súkromné účely. Poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať. Kontrolami chránime práve ich pred tými, ktorí si na úkor všetkých ostatných vytvárajú neoprávnenú daňovú výhodu,
uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Finančná správa nevyberá vozidlá na preverenie náhodne. Rizikové prípady identifikuje prostredníctvom dátovej analytiky a posudzuje najmä:
- ekonomickú činnosť a reálne výstupy daňového subjektu,
- počet zamestnancov a konateľov,
- údaje z daňových priznaní a oznámenia o používaní vozidla výlučne na podnikanie,
- súlad vykázaných jázd so skutočným predmetom podnikania,
- záznamy o jednotlivých jazdách, ak sa na daňový subjekt vzťahuje povinnosť ich vedenia.
Prvé výsledky kontrol
K 15. júlu 2026 prijala finančná správa celkovo 5 681 oznámení, ktoré sa týkali 22 265 vozidiel deklarovaných ako používaných výlučne na podnikanie. Medzi nimi sa nachádzajú aj stovky najdrahších športových a prémiových vozidiel na trhu.
Luxusné vozidlo zapísané na firmu automaticky neznamená problém. Ak si však jeho majiteľ odpočítava 100 percent DPH, musí vedieť preukázať, že ho používa výlučne na podnikanie, a nie na súkromné výlety, nákupy alebo dovolenky,
vysvetlil Kováč. Ak však napríklad firma bez zamestnancov a ekonomickej aktivity oznámi, že drahé športové vozidlo používa výlučne na podnikanie, finančná správa tvrdenie preverí.
V rámci aktuálnej kontrolnej akcie bolo priebežne identifikovaných osem porušení. V siedmich prípadoch podnikatelia pochybenia uznali a dobrovoľne podali dodatočné daňové priznania, čím sa vyhli ďalšej daňovej kontrole. Cieľom štátu nie je podľa Kováča šikanovať podnikateľov, ale zabezpečiť spravodlivé pravidlá pre všetkých a zamedziť nepoctivým výhodám.