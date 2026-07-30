Silné zemetrasenie na japonskom ostrove Kjúšú si vyžiadalo už najmenej 28 obetí. Živel s magnitúdou 7,1 zasiahol prefektúru Kumamoto, kde vážne poškodil budovy a infraštruktúru. Najkritickejšia situácia je v meste Kašima, kde otrasy spôsobili ničivý výbuch v preplnenom obchodnom centre. Záchranári sa v troskách naďalej zúfalo snažia nájsť preživších, zatiaľ čo desaťtisíce ľudí zostali bez elektriny a vody.
Počet obetí zemetrasenia na japonskom ostrove Kjúšú sa zvýšil na najmenej 28, oznámila vo štvrtok 30. júla japonská vláda. Miestne úrady ešte krátko predtým hovorili o 17 mŕtvych. Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok 28. júla popoludní prefektúru Kumamoto a poškodilo budovy a cesty v celom rozsiahlom regióne.
Počet obetí je momentálne 28,
povedal novinárom hovorca vlády s tým, že do tohto čísla sú zahrnuté aj osoby, pri ktorých úrady ešte len vyšetrujú, či ich úmrtie priamo súviselo s prírodnou katastrofou.
Výbuch v nákupnom centre a výpadky energií
K najvážnejším škodám došlo v nákupnom centre Aeon v meste Kašima, kde extrémne otrasy spôsobili mohutný výbuch. V čase zemetrasenia sa vo vnútri nachádzali tisíce ľudí. Približne 3000 zákazníkov sa stihlo z budovy evakuovať na parkovisko ešte pred samotnou explóziou. K možným preživším uviaznutým v troskách centra sa medzičasom intenzívne pokúšajú dostať stovky nasadených záchranárov.
Medzi 28 doterajšími obeťami zemetrasenia je podľa dostupných správ aj zahraničný štátny príslušník. Ide o mladého stážistu z Vietnamu, na ktorého spadol žeriav v továrni, kde práve pracoval.
Prírodná katastrofa spôsobila aj obrovské škody na základnej infraštruktúre, čo výrazne komplikuje záchranné práce a život miestnych obyvateľov:
- v dôsledku otrasov zostáva bez dodávok elektriny približne 22 670 domácností a zariadení,
- v stredu 29. júla malo približne 84-tisíc domácností aj vážne problémy s dodávkou pitnej vody.
Informácie o tragédii a prebiehajúcich záchranných akciách priniesla medzinárodná agentúra AFP a japonské médiá, správu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.