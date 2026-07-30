Slovensko čelí vlne extrémnych horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre viaceré okresy západného Slovenska najvyšší, tretí stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré môžu lokálne vystúpiť až na 38 stupňov Celzia. Odborníci i záchranári varujú pred zdravotnými rizikami, hrozbou kolapsov a zdôrazňujú dôležitosť prísnej prevencie a dodržiavania pitného režimu.
Pre viaceré okresy západného Slovenska platia od štvrtkového (30. júla) poobedia výstrahy tretieho stupňa pred teplom. Vydané sú aj výstrahy druhého a prvého stupňa, ktoré sa týkajú ďalších viacerých okresov krajiny. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom oficiálnom webe.
Extrémne teploty a zasiahnuté okresy
Najprísnejší tretí stupeň výstrahy trvá od 13.00 h do 18.00 h v celom Bratislavskom kraji a v okresoch Senica, Skalica, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Teploty tam miestami môžu dosahovať až nebezpečných 38 stupňov Celzia. Vo zvyšných častiach územia s výnimkou viacerých okresov v Žilinskom a Prešovskom kraji platia od poobedia do večera výstrahy druhého a prvého stupňa.
SHMÚ avizuje, že rozsiahle výstrahy pred teplom budú platiť aj na piatok 31. júla a sobotu 1. augusta, a to dokonca pre celé Slovensko. Meteorológovia a záchranné zložky zároveň pripomínajú, že extrémne vysoké teploty a pretrvávajúce sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov v prírode.
Zdravotné riziká a odporúčania záchranárov
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s extrémnymi teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria predovšetkým deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti – najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varuje ÚVZ pred podceňovaním situácie.
Zdravotní záchranári a hygienici preto dôrazne odporúčajú dodržiavať nasledujúce preventívne zásady:
- dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví pocit smädu,
- obmedzenie ťažkej fyzickej aktivity a minimalizovanie pobytu na priamom slnku,
- ľahšie stravovanie a správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy, slnečných okuliarov a ochranných krémov,
- deti a domáce zvieratá nesmú nikdy zostať na priamom slnku ani v zatvorených zaparkovaných autách.
Ak ľudia na sebe alebo vo svojom okolí spozorujú silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo nastane kolaps, mali by okamžite vyhľadať odbornú lekársku pomoc.