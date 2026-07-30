V archíve kláštornej lekárne vo Florencii objavili unikátny recept z polovice 19. storočia, ktorý opisuje výrobu posilňujúceho vínneho elixíru z koky a kolových orieškov. Nápoj je o niekoľko desaťročí starší ako slávna Coca-Cola, pričom využíva takmer totožné hlavné zložky. Aj keď priama súvislosť medzi receptami nie je dokázaná, objav vrhá nové svetlo na históriu obľúbených kolových nápojov.
V lekárni kláštora svätého Marka v talianskej Florencii sa našiel recept z polovice 19. storočia, ktorý opisuje výrobu možného predchodcu moderných kolových nápojov. V stredu 29. júla to oznámili tamojší mnísi. Dosiaľ neznámy recept objavili celkom náhodne počas upratovania kláštorného archívu.
Dominikánsky mních Manuel Russo uviedol, že vyblednutá reklama propagovala posilňujúci vínny elixír z listov koky a kolových orieškov, ktorý svojho času patril medzi najpredávanejšie a najobľúbenejšie produkty lekárne.
Vynález z Talianska a jeho zloženie
V dobovej reklame sa nápoj opisuje ako účinné tonikum určené na zmiernenie fyzickej a duševnej vyčerpanosti, bolestí hlavy či celkovej slabosti spojenej so starobou a mimoriadnou námahou. Podľa zachovanej receptúry sa na výrobu jedného litra nápoja používal nasledujúci pomer surovín:
- 30 gramov kolových orieškov,
- 10 gramov bolívijských listov koky,
- jeden liter alkoholovej zmesi.
Podľa Manuela Russa neexistujú žiadne priame dôkazy o tom, že by taliansky recept priamo inšpiroval neskorších amerických vynálezcov, no časová postupnosť je mimoriadne zaujímavá.
Od francúzskeho vína k tajnému receptu Coca-Coly
Za oficiálny rok vzniku najznámejšieho kolového nápoja na svete sa považuje rok 1886. Vtedy americký lekárnik John Stith Pemberton pripravil pod názvom Pemberton’s French Wine Coca vlastné tonikum z listov koky a kolových orieškov.
Keď však prohibícia v USA znemožnila používanie pôvodnej receptúry s obsahom alkoholu, Pemberton pohotovo nahradil alkohol vodou a cukrovým sirupom. Týmto krokom položil základ pre nápoj, z ktorého sa neskôr stala celosvetovo známa Coca-Cola.
Novo objavený taliansky recept je o niekoľko desaťročí starší než Pembertonov nápoj. Agentúra DPA pripomína, že presný originálny recept na modernú Coca-Colu zostáva aj po viac ako storočí prísnym obchodným tajomstvom, ktoré pozná len minimálny počet zamestnancov viazaných mlčanlivosťou. Informácie o historickom objave sprostredkovala tlačová agentúra TASR.