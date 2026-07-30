Spojené štáty reagujú na globálne bezpečnostné hrozby a vyčerpané vojenské sklady masívnou investíciou. Americké ministerstvo obrany oznámilo rekordný kontrakt v hodnote takmer 59 miliárd dolárov pre zbrojovku Lockheed Martin. Cieľom je počas nasledujúcich siedmich rokov až strojnásobiť produkciu kľúčových striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré zúfalo potrebuje aj Ukrajina.
Americké ministerstvo obrany (Pentagón) v stredu 29. júla oznámilo, že zadalo zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin gigantickú zákazku na výrobu striel PAC-3 pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Celková hodnota kontraktu sa vyšplhala na 58,6 miliardy dolárov. Rekordná dohoda má v priebehu nasledujúcich siedmich rokov zabezpečiť strojnásobenie produkcie týchto kľúčových zbraní.
Vyčerpané zásoby a detaily kontraktu
Konflikty vo svete výrazne vyčerpali zásoby munície armády Spojených štátov. Američania totiž veľké množstvá striel dodali svojim strategickým spojencom a zároveň ich vo veľkom použili aj vo svojej vlastnej vojenskej operácii proti Iránu.
Nová dohoda s Pentagónom zásadne rozširuje pôvodne ročnú zmluvu v hodnote 4,7 miliardy dolárov, ktorú firma Lockheed Martin získala ešte v apríli tohto roka. Dodatočná zmluva v hodnote 53,86 miliardy dolárov teraz pokrýva nasledujúce sedemročné obdobie. Agentúra Bloomberg v tejto súvislosti zverejnila konkrétne parametre a ciele produkcie:
- cieľom je zvýšiť výrobu striel PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3 MSE) z približne 600 rakiet ročne na zhruba 2000 kusov do roku 2030,
- jeden kus týchto technologicky vyspelých a ťažko nahraditeľných striel stojí približne štyri milióny dolárov,
- strely sa používajú predovšetkým na zneškodňovanie balistických rakiet, striel s plochou dráhou letu či nepriateľských lietadiel.
Ukrajina môže získať licenciu
O strely pre systémy Patriot dlhodobo z dôvodu ich kritického nedostatku žiada Ukrajina, ktorej tieto moderné technológie pomáhajú odrážať ruské útoky balistickými raketami.
Americký prezident Donald Trump v tejto súvislosti nedávno naznačil, že USA by mohli poskytnúť Ukrajine licenciu na výrobu týchto striel priamo na jej území. O obrovskom zbrojárskom kontrakte spoločne informovali agentúry Reuters a Bloomberg, pričom správu na Slovensku sprostredkovala tlačová agentúra TASR.