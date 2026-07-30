Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu rokovali vo Washingtone o iránskom jadrovom programe. Lídri na osobnom stretnutí prebrali viaceré scenáre vývoja vrátane tvrdej diplomacie, ekonomických sankcií, no nevyhli sa ani debate o použití vojenskej sily. Izraelský líder označil spoločné rokovania za jedny z najlepších v histórii.
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovorili počas stretnutia v Bielom dome v utorok 28. júla o všetkých možnostiach, ako definitívne zastaviť iránsky jadrový program. Kľúčovými témami boli diplomacia, ekonomický tlak, ale aj použitie sily.
Tri scenáre pre Irán
Netanjahu podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa Trumpovi priamo nepovedal, že Izrael uprednostňuje vojenský útok na Irán.
V konečnom dôsledku je to Trumpove rozhodnutie,
uviedol zdroj k postoju izraelského premiéra.
Americký prezident má podľa neho k dispozícii tri základné možnosti vývoja, pričom všetky tri sa na stretnutí podrobne prerokovali:
- dosiahnutie novej diplomatickej dohody,
- pokračovanie tvrdej blokády a ekonomického tlaku,
- masívny vojenský úder.
Ekonomické dopady a bezpečnosť Izraela
Podľa izraelského predstaviteľa existujú jasné náznaky, že iránske vedenie aktuálne znepokojujú rastúca inflácia a nespokojnosť verejnosti. Do úvahy sa však počas stretnutia bral aj celkový vplyv na svetovú ekonomiku a medzinárodné ropné trhy.
Netanjahu po návšteve zhodnotil, že stretnutie s Trumpom bolo doteraz jedno z vôbec najlepších.
Schôdzka bola výbornou príležitosťou na výmenu názorov, ako aj na koordináciu záležitostí, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť a budúcnosť Izraela,
uviedol premiér.
O detailoch strategických rozhovorov informovala v stredu 29. júla agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa, správu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.