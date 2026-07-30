Francúzskom otriasol hrozný nález v meste Orange, kde polícia v byte mladej rodiny objavila pozostatky piatich bábätiek. K odhaleniu tiel v kartónových krabiciach došlo po tom, čo 32-ročná žena doma nečakane porodila ďalšie dieťa. Francúzske úrady už dvojicu zadržali a ich žijúce deti skončili v rukách príbuzných a sociálky.

Ľudské pozostatky našla polícia v pondelok 27. júla v byte v historickom centre mesta Orange na juhovýchode Francúzska po tom, čo 32-ročná žena porodila zdravého chlapčeka. Na svet ho priviedla doma a následne bola prevezená na ošetrenie do nemocnice.

Hádka a hrozivý nález v krabiciach

Muža, s ktorým žena žila a mali spolu už dve deti, mimoriadne rozrušilo, keď opäť veľmi neskoro zistil, že jeho partnerka je tehotná. Po hádke o neznámych škatuliach v ich byte sa rozhodol osobne ich prehľadať.

Vo vnútri našiel niečo, čo vyzeralo ako ľudské pozostatky. O náleze muž okamžite informoval nemocnicu, ktorá upovedomila príslušné úrady,

uviedli k priebehu udalostí zdroje z prostredia vyšetrovania.

Polícia pri následnej domovej prehliadke našla telá zabalené v plastových vreciach uložených v krabiciach. Súdny lekár po prvotnej obhliadke uviedol, že nájdené pozostatky s najväčšou pravdepodobnosťou patria až piatim novorodencom.

Zadržanie a osud detí

Francúzske médiá informovali, že pár bol v stredu 29. júla vzatý do vyšetrovacej väzby. Úrady sa zároveň museli postarať o ich žijúcich potomkov:

  • ich dve staršie deti vo veku osem a deväť rokov si vzali k sebe do opatery príbuzní,
  • nedávno narodený chlapec bol bezodkladne zverený do starostlivosti sociálnych služieb.

O tragickom a šokujúcom prípade informovala medzinárodná agentúra AFP s odvolaním sa na nemenované zdroje priamo oboznámené s vyšetrovaním.