Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nekompromisne odmieta akýkoľvek plán na zjednotenie Cypru, ktorý by ignoroval suverénne práva tamojšej tureckej komunity. Ostrov, ktorý je desaťročia rozdelený, medzitým navštívil generálny tajomník OSN António Guterres v snahe oživiť zamrznuté mierové rokovania za účasti kľúčových mocností.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu 29. júla vyhlásil, že na neúspech je odkázaný každý plán zameraný na vyriešenie sporu medzi cyperskými Turkami a Grékmi, ktorý bude ignorovať suverénne práva tureckej komunity na ostrove. Rozdelený ostrov tento týždeň navštívil generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.
Cyperskú otázku nemožno zredukovať na jednoduchú diskusiu o rozdelení moci medzi dvoma komunitami. V podstate ide o uznanie suverénnej rovnosti a medzinárodného postavenia turecko-cyperského národa,
skonštatoval na margo prebiehajúceho konfliktu turecký prezident.
Nové rokovania vo formáte 5+1
Guterres v stredu oznámil, že pod záštitou OSN plánuje zvolať nové rokovania o konflikte na Cypre v špeciálnom formáte 5+1. Tieto rozhovory budú za jedným stolom zahŕňať:
- lídrov cyperských Grékov a cyperských Turkov,
- zástupcov Grécka,
- zástupcov Turecka,
- zástupcov Spojeného kráľovstva vo funkcii garantov nezávislosti ostrova.
Šéf OSN sa počas svojej cesty osobne stretol s prezidentom Cyperskej republiky Nikosom Christodulidisom i s lídrom samozvanej Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom, pričom diskusie viedol aj so zástupcami občianskej spoločnosti a ďalších aktivistických skupín.
Desaťročia trvajúce rozdelenie a neúspechy
Cyprus je politicky i fyzicky rozdelený od roku 1974, keď Turecko vojensky obsadilo tretinu územia na severe krajiny. Reagovalo tak na prevrat cyperských Grékov, ktorý bol v tom čase podporovaný vojenskou juntou v Aténach a ktorého hlavným cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. V súčasnosti je Cyprus rozdelený na dva celky:
- Severocyperskú tureckú republiku (tento štátny útvar uznáva vo svete len Turecko),
- medzinárodne uznávanú Cyperskú republiku (členská krajina Európskej únie, ktorá ovláda väčšinu ostrova obývanú cyperskými Grékmi).
Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula, že Cyprus sa nepodarilo zjednotiť ani po desaťročiach rokovaní pod záštitou medzinárodného spoločenstva. Posledné významné mierové rokovania sa konali v júli 2017 vo švajčiarskej Crans-Montane, no skončili sa bezvýsledne. O aktuálnom diplomatickom vývoji informovala tlačová agentúra TASR.