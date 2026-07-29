Slovensko absolvovalo mimoriadne významnú diplomatickú návštevu. Do krajiny pricestoval prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján s početnou delegáciou. S premiérom Robertom Ficom rokovali o strategických investíciách v Bratislave, obrannom priemysle, ale aj o zavedení priameho leteckého spojenia do Dubaja či Abú Zabí.
Prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján pricestoval v stredu 29. júla s delegáciou najvýznamnejších predstaviteľov exekutívy a úradu prezidenta na návštevu Slovenskej republiky. S predsedom vlády SR Robertom Ficom absolvoval niekoľkohodinové pracovné stretnutie, ktoré priamo nadväzovalo na premiérovu návštevu SAE z októbra minulého roka.
Nové investície a priame lety
Lídri sa počas rokovaní dohodli na viacerých konkrétnych formách hospodárskej spolupráce. Diskutovali najmä o nasledujúcich strategických projektoch:
- významný infraštrukturálny projekt na rieke Dunaj priamo v Bratislave,
- intenzívne pokračovanie v začatých projektoch v oblasti obranného priemyslu,
- PPP projekty v slovenskom poľnohospodárstve, ktoré súvisia s modernizáciou zavlažovania,
- prípadný vstup investora zo SAE do slovenského kúpeľníctva pod kontrolou štátu.
Okrem dôležitých investičných tém slovenská strana požiadala prezidenta SAE aj o podporu pri zriadení novej priamej leteckej linky, ktorá by spojila Bratislavu s Dubajom alebo Abú Zabí.
Suverénna politika a hľadanie mieru
Podľa premiéra Fica je návšteva tohto významného predstaviteľa svetovej politiky na Slovensku ďalším potvrdením správnosti suverénnej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany. Stretnutie lídri využili aj na výmenu cenných informácií týkajúcich sa aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a na Ukrajine.
Prezident SAE šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján opätovne preukázal, že je osobitne pragmatickým, racionálnym a vizionárskym lídrom. V tejto súvislosti som ocenil významný prínos jeho lídrovstva pri garantovaní stability v regióne Blízkeho východu. Prezident SAE patrí medzi tých svetových politikov, ktorí zásadne pred slovom vojna uprednostňujú slovo mier,
zhodnotil premiér na margo rokovaní s tým, že osobné stretnutie výrazne prehĺbilo priateľské vzťahy medzi oboma krajinami.