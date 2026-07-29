Tragická dopravná nehoda otriasla v stredu popoludní okresom Trebišov. Pri zrážke osobného auta s motocyklom prišiel o život 55-ročný vodič motorky, ktorému už záchranári nedokázali pomôcť. Ďalšia osoba z osobného auta skončila so zraneniami v nemocnici. Príčiny fatálnej zrážky aktuálne vyšetruje polícia.
Tragická dopravná nehoda sa stala v stredu 29. júla popoludní v okrese Trebišov. Podľa doterajších policajných zistení došlo na ceste k fatálnej zrážke osobného motorového vozidla značky Škoda Superb a motocykla.
Fatálne zranenia na mieste
Náraz mal pre vodiča dvojkolesového stroja devastačné následky.
Päťdesiatpäťročný motocyklista utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,
informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Vo vozidle sa v čase nárazu okrem samotného vodiča nachádzali aj dvaja ďalší spolujazdci. Záchranné zložky a vyšetrovatelia po nehode potvrdili nasledujúce skutočnosti týkajúce sa posádky auta:
- jedna osoba z vozidla utrpela ľahké zranenia a musela byť prevezená na ošetrenie do nemocnice,
- dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu bola u vodiča auta s negatívnym výsledkom,
- negatívny výsledok mal u vodiča aj orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok.
Prebiehajúce vyšetrovanie
Miesto nehody bolo na nevyhnutný čas uzavreté a dokumentované vyšetrovateľmi i znalcami z odboru dopravy.
Presné príčiny, okolnosti vzniku dopravnej nehody aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,
uviedla na záver polícia k ďalšiemu postupu pri objasňovaní tejto tragickej udalosti.