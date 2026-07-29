Ruský režim nepoľavuje v tvrdom ťažení proti nezávislým novinárom. Moskovský súd poslal na dlhých 12 rokov do trestaneckej kolónie reportérku Dariu Šipačevovú, ktorú v utajenom procese uznal vinnou z vlastizrady. Dôvodom drastického trestu mal byť finančný prevod príbuznému na Ukrajinu. Prípad dokazuje, ako Kremeľ po začiatku invázie nekompromisne trestá akékoľvek prepojenia s Kyjevom a likviduje slobodu slova.
Ruskú novinárku Dariu Šipačevovú v stredu 29. júla moskovský súd odsúdil za vlastizradu na 12 rokov v trestaneckej kolónii a udelil jej pokutu 300-tisíc rubľov (asi 3600 eur). Súdne konanie bolo úplne neverejné, a preto nie sú známe žiadne oficiálne podrobnosti o prípade. Agentúra Interfax však s odvolaním sa na iné médiá informovala, že novinárku odsúdili pre bankový prevod na účet jej príbuzného z Ukrajiny. Na tieto informácie vzápätí upozornili agentúra Reuters a portál Moscow Times.
Priznanie a nočné zatýkanie
Šipačevová sa k skutku priznala a dostala tak najnižší možný trest v rámci danej sadzby. V krátkom videu, ktoré z vnútra súdnej siene zverejnil nezávislý spravodajský portál Mediazona, pôsobila po vyhlásení rozsudku mimoriadne prekvapene. Jej kamarátka v rozhovore pre spomínaný portál spomenula sporný prevod peňazí, no zároveň jedným dychom dodala, že si nie je istá cieľom financií.
Neviem, či išlo o prevod určený priamo pre ukrajinskú armádu,
uviedla priateľka odsúdenej.
Známe sú už aj detaily jej zatknutia. Šipačevovú zadržali ešte 23. apríla 2025 priamo v jej moskovskom byte.
V tú noc poslala SMS správu, že jej niekto búcha na dvere,
povedal blízky zdroj pre Mediazonu. Susedia neskôr tlmočili jej priateľom, že do Šipačevovej bytu nekompromisne vtrhla poriadková polícia, načo sa reportérka úplne odmlčala. Po oficiálnom vznesení obvinenia novinárka podľa jej priateľky uzavrela s vyšetrovateľmi dohodu o vine a treste.
Novinárka s ukrajinskými koreňmi
Podľa portálu Moscow Times má 12-ročným trestom potrestaná Šipačevová za sebou bohatú žurnalistickú prax, pričom o jej profile sú známe nasledujúce fakty:
- narodila sa priamo na Ukrajine,
- v rokoch 2019 až 2025 aktívne pracovala ako reportérka na voľnej nohe,
- jej texty sa objavovali v magazíne Forbes Russia,
- pracovala aj pre ďalšie médiá ako RBC či Takie Dela.
Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomína, že od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Rusko mimoriadne sprísnilo cenzúru v krajine a tvrdo zasahuje proti nepohodlným médiám. Ešte pred vynesením stredajšieho rozsudku nezávislá nezisková organizácia Výbor na ochranu novinárov uviedla, že v Rusku je v súvislosti so svojou prácou aktuálne uväznených až 29 novinárov. Informácie o súdnom procese a uväznení sprostredkovala tlačová agentúra TASR.