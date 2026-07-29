Tragický incident sa odohral vo Vysokých Tatrách, kde prišiel o život 59-ročný poľský turista. Muža počas túry v Mengusovskej doline postihli náhle zdravotné komplikácie, ktoré viedli k bezvedomiu a úrazu hlavy pri páde. Napriek okamžitej laickej pomoci i rýchlemu nasadeniu leteckých záchranárov a personálu z okolitej chaty sa ho už nepodarilo oživiť.
Vo Vysokých Tatrách v stredu 29. júla dopoludnia zahynul poľský turista. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že 59-ročný muž na červeno značenom chodníku v Mengusovskej doline pociťoval náhle bolesti na hrudníku. Následne stratil vedomie a spadol, pričom pádom si privodil úraz hlavy.
Boj o život na turistickom chodníku
Situácia si vyžiadala okamžitý zásah, keďže stav turistu bol od prvých sekúnd kritický.
Muž upadol do bezvedomia a neboli u neho prítomné vitálne funkcie. Okoloidúci turisti ihneď začali s laickou kardiopulmonálnou resuscitáciou,
uviedla HZS k prvotnej reakcii na mieste nešťastia.
Na záchrane turistu sa okamžite začali podieľať viaceré zložky:
- posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu,
- horský záchranár z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, ktorého vrtuľník vyzdvihol na heliporte v Starom Smokovci,
- zamestnanci Chaty pod Rysmi, ktorí na miesto urýchlene smerovali vybavení automatickým externým defibrilátorom (AED).
Márna snaha a transport tela
Po vysadení pri pacientovi pokračoval lekár spolu so záchranárom HZS v rozšírenej resuscitácii, a to aj za použitia špeciálneho prístroja na mechanickú kompresiu hrudníka. Aj napriek enormnej snahe všetkých zúčastnených sa u muža nepodarilo obnoviť vitálne funkcie a lekár musel na mieste skonštatovať smrť.
Telo turistu bolo následne transportované do Starého Smokovca, kde si ho prevzali príslušníci Policajného zboru SR a obhliadajúci lekár,
uzavreli horskí záchranári hlásenie o smutnej udalosti na horách.