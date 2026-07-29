Prieskumy naozaj ukazujú, že páry, ktoré spolu cestujú, hlásia spokojnejšie vzťahy, lepšiu komunikáciu aj viac romantiky ako dvojice tráviace čas prevažne doma. Odpoveď na otázku „je to pravda?“ však má dve poschodia: dáta súvislosť potvrdzujú, no kauzalita je zložitejšia a skutočným kúzlom podľa psychológie nie je letenka, ale spoločná novosť. A tá sa dá zažiť aj bez kufra.
Tvrdenie z titulku sa najčastejšie opiera o rozsiahly reprezentatívny prieskum americkej asociácie US Travel Association. Ten na vzorke dospelých vo vzťahoch zistil, že spoločne cestujúce páry sú spokojnejšie so vzťahom, lepšie komunikujú, užívajú si viac romantiky aj kvalitne stráveného času a častejšie zdieľajú spoločné ciele. Konkrétne čísla sú výrečné: romantiku vo vzťahu cítilo 86 percent cestujúcich párov oproti 73 percentám necestujúcich a už víkendový výlet podľa prieskumu roznietil romantiku spoľahlivejšie ako darčeky. Novší prieskum medzi dvoma tisíckami Američanov vo vzťahoch z konca roka 2024 dodáva, že 61 percentám párov konkrétna cesta pomohla oživiť vzťah a 40 percent sa po spoločnom cestovaní cíti partnerovi bližšie.
Háčik: kto tieto prieskumy platí a čo nedokazujú
Skôr ako si kúpite letenku ako poistku lásky, dve dôležité výhrady. Po prvé, spomínané prieskumy si objednal cestovný priemysel, ktorý má na výsledku zjavný záujem; to ich automaticky nerobí nepravdivými, no žiada si to opatrné čítanie. Po druhé, a to je podstatnejšie, ide o korelácie. Páry, ktoré často cestujú, majú v priemere viac peňazí, času a zdravia a možno boli šťastnejšie už predtým; prieskum nevie rozlíšiť, či cestovanie vzťah posilňuje, alebo či silné vzťahy jednoducho viac cestujú. A ten istý výskum priznáva aj odvrátenú stranu: až 73 percent párov považuje spoločné cestovanie za najväčší test vzťahu. Stres z meškajúcich letov, rozpočtu a ponorky v hotelovej izbe dokáže dvojicu aj rozdeliť; cestovanie vzťahy nezachraňuje, skôr zosilňuje to, čo v nich už je.
Prečo to funguje: teória rozširovania seba
Napriek výhradám má tvrdenie solídne psychologické jadro. Stojí na takzvanom modeli sebarozširovania, s ktorým prišiel psychológ Arthur Aron: ľudia majú prirodzenú potrebu rásť a nové, zaujímavé a mierne náročné zážitky tento rast sýtia. Ak ich zažívame s partnerom, mozog si vzrušenie z novosti spojí s ním a vzťah z toho profituje; klasické experimenty ukázali, že už spoločné vzrušujúce aktivity zvyšujú spokojnosť páru. Presne toto v prostredí dovoleniek overila recenzovaná dvojštúdia z roku 2024: u 238 jednotlivcov aj 102 párov platilo, že takzvane sebarozširujúce zážitky z dovolenky, teda nové, podnetné a spoločne zvládnuté, predpovedali vyššiu spokojnosť po návrate. Kľúčový detail: efekt sa ukázal len u ľudí, ktorí cestovali s partnerom. Kto zažíval novosť sám, vzťahu tým nepomohol.
K tomu sa pridávajú prozaickejšie mechanizmy. Na cestách je pár odrezaný od rutiny, obrazoviek a deľby rolí, ktorá doma beží na autopilota; musí spolu plánovať, riešiť zádrhely a vyjednávať v reálnom čase, čo trénuje tímovosť a dôveru. Spoločné zážitky navyše vytvárajú zásobník pozitívnych spomienok, ktorý podľa psychológov funguje ako nárazník v ťažších obdobiach. A výskumy rodinných dovoleniek z Purdue University ukazujú podobný efekt aj u rodín: čas mimo každodennej rutiny posilňuje puto a komunikáciu.
Dobrá správa pre domasedov
Z toho všetkého vyplýva odpoveď, ktorá je pre otázku z titulku zásadná: účinnou látkou nie je cestovanie, ale spoločná novosť. Letenka je len jej pohodlným, hoci drahým nosičom. Páry, ktoré trávia väčšinu času doma, teda nie sú odsúdené na slabší vzťah; problémom nie je domov, ale rutina. Rovnaký psychologický mechanizmus spustí nový spoločný koníček, tanečný kurz, neznáma turistická trasa za mestom, kuchyňa, ktorú ste nikdy nevarili, či víkendová mikrodobrodružná výprava do vedľajšieho okresu. Podstatné sú tri zložky: je to nové, robíte to spolu a mierne vás to vytiahne z komfortu.
Verdikt teda znie: tvrdenie je z väčšej časti pravdivé, len sa zvyčajne cituje bez dôležitého kontextu. Spoločné cestovanie sa naozaj spája so spokojnejšími vzťahmi a psychológia vie presvedčivo vysvetliť prečo; dôkazy o príčine a následku sú však slabšie, ako znejú titulky, a najsilnejší známy mechanizmus, spoločné rozširovanie obzorov, nie je viazaný na pas. Ak teda tento rok dovolenka nevyjde, vzťah to neodsúdi. Stačí, ak si novosť objednáte inak: nie z katalógu, ale z vlastnej fantázie. A pokojne aj v papučiach.