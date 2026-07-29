Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa bije na poplach pred neustále rastúcim výskytom detskej obezity na Slovensku. Ochorenie, ktoré úzko súvisí s nadmernou konzumáciou cukru a nedostatkom pohybu, najčastejšie postihuje mládež vo veku od 11 do 15 rokov, no nevyhýba sa ani deťom v predškolskom veku. Odborníci varujú pred vážnymi zdravotnými komplikáciami a apelujú predovšetkým na rodičov, aby išli svojim deťom pozitívnym príkladom.
Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozorňuje, že so zvýšenou konzumáciou cukru priamo úmerne rastie aj riziko obezity. Z aktuálnych dát vyplýva, že touto diagnózou z poistencov do 18 rokov najčastejšie trpia mladí ľudia vo veku od 11 do 15 rokov. Obezita však bola prekvapivo diagnostikovaná aj najmenším deťom do päť rokov.
Varovné čísla a miliónové náklady
V minulom roku 2025 bola obezita diagnostikovaná celkovo viac ako 40-tisíc poistencom VšZP, pričom medziročný nárast za posledné tri roky predstavuje alarmujúcich 28 percent. Štatistiky v kategórii detí a mladistvých do 18 rokov odhalili nasledujúce fakty:
- poisťovňa v tejto kategórii evidovala viac ako 2400 poistencov s vykázanou formou zdravotnej starostlivosti na diagnózu obezita,
- chlapci mali pri tomto ochorení miernu prevahu nad dievčatami,
- skutočný počet obéznych detí a mladých ľudí môže byť oveľa vyšší, keďže štatistiky zachytávajú iba tých, ktorí sa na ochorenie alebo súvisiace komplikácie aktívne liečia.
Finančné náklady VšZP na poistencov do 18 rokov, u ktorých bola vykázaná liečba obezity, predstavovali v roku 2025 sumu vyše 425-tisíc eur. Oveľa vyššiu položku však tvorili náklady na liečbu pridružených diagnóz, ktoré presiahli až jeden milión eur. Išlo najmä o endokrinné, nutričné a metabolické choroby, choroby obehovej sústavy či choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva.
Obezita nie je len o slabej vôli
Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová zdôraznila, že obezita nie je dôsledkom nedostatku vôle, ale ide o komplexné ochorenie, ktoré si vyžaduje včasnú diagnostiku, odbornú liečbu a aktívnu spoluprácu celej rodiny.
Detská obezita patrí medzi najzávažnejšie chronické ochorenia detského veku a jej výskyt na Slovensku dlhodobo narastá. V ambulanciách primárnych pediatrov sa čoraz častejšie stretávame s deťmi, u ktorých nadváha vedie k zvýšeniu krvného tlaku, cukrovke 2. typu, ortopedickým problémom či psychickým ťažkostiam,
ozrejmila Prokopová vážnosť situácie v ambulanciách.
Kľúčom k úspechu je dôsledná prevencia už od útleho veku, ktorá zahŕňa zdravé stravovanie, pravidelný pohyb a obmedzenie času stráveného pri obrazovkách.
U detí s obezitou okrem iného podporujeme zdravotnú starostlivosť u pediatrov, ktorí poskytujú aj odborné poradenstvo o správnej životospráve a úprave jedálnička. Kľúčovú úlohu tu však zohrávajú najmä rodičia, ktorí sú vzorom aj v prístupe ku stravovaniu a pohybu, lebo deti si ešte neuvedomujú dôsledky, ak konzumujú priveľa cukru alebo sa nehýbu. Je preto potrebné, aby sme my dospelí boli príkladom, ak chceme od našich detí, aby mali zodpovedný prístup k svojmu zdraviu,
dodal na záver predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových. Informácie poskytlo komunikačné oddelenie poisťovne prostredníctvom tlačovej agentúry TASR.