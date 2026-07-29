Hlúpy vtip pripravil celú rodinu o letnú dovolenku. Muž na pražskom letisku neuniesol upozornenie personálu ohľadom nedovolenej powerbanky a ironicky sa vyhlásil za teroristu. Hoci išlo o planý poplach, na miesto dorazili pyrotechnici a letecká spoločnosť muža spolu s deťmi okamžite vylúčila z prepravy. Polícia pred podobným správaním cestujúcich dôrazne varuje.
Situácia sa stala na Termináli 1 Letiska Václava Havla v Prahe, odkiaľ muž plánoval odletieť do tureckého Istanbulu. Pri bezpečnostnej kontrole však pracovníci letiska zistili, že jeho powerbanka nespĺňa povolené limity pre leteckú prepravu. Keď ho na to upozornili, reagoval podľa polície podráždene a vyhlásil, že je terorista. Na miesto bezodkladne dorazila hliadka cudzineckej polície z miestneho inšpektorátu a následne aj pyrotechnici.
Prehliadka batožiny a stopka od aeroliniek
Pyrotechnici vykonali dôkladnú prehliadku muža aj jeho osobnej batožiny s negatívnym výsledkom. Medzitým bola o situácii informovaná letecká spoločnosť, ktorá sa na základe bezpečnostného rizika rozhodla cestujúceho okamžite vylúčiť z prepravy. Vzhľadom na to, že muž cestoval so svojimi dvomi neplnoletými deťmi, znamenal tento skrat okamžitý koniec plánovanej dovolenky pre celú rodinu,
uviedol na webe polície hovorca cudzineckej polície Josef Urban s tým, že rodina následne v sprievode policajtov letisko nadobro opustila.
Slová, ktoré na letisku znamenajú poplach
Hovorca zdôraznil, že slová ako bomba, terorista, výbušnina alebo zbraň vyslovené v priestoroch letiska automaticky spúšťajú prísne bezpečnostné postupy.
Policajti ani letisková bezpečnostná služba nemôžu a nesmú vyhodnocovať, či ide o zveličenie, frustráciu alebo vtip,
podotkol Urban. Akékoľvek podobné vyhlásenie podľa neho nevyhnutne vedie k nasledujúcim opatreniam:
- okamžitému zásahu ozbrojených zložiek a pyrotechnikov,
- zbytočnému meškaniu a komplikáciám v letiskovej prevádzke,
- spravidla okamžitému zrušeniu dovolenky výlučne na náklady nezodpovedného cestujúceho.
O stredajšom (29. júla) incidente a varovaní českej polície informovala spravodajkyňa tlačovej agentúry TASR v Prahe.