Opozičná strana SaS vyzýva vládu na radikálne zníženie daní na pohonné látky, čo by mohlo motoristom ušetriť až 20 eur na jednej nádrži. Kým liberálni poslanci argumentujú tým, že nižšie ceny by prilákali viac zákazníkov a podporili domácu ekonomiku, premiér Robert Fico podobné kroky dlhodobo odmieta pre potrebu konsolidácie verejných financií.
Znížením spotrebnej dane na minimum povolené európskou legislatívou a dane z pridanej hodnoty (DPH) na 15 % by motoristi mohli ušetriť 20 eur na jednu nádrž benzínu. Tvrdí to opozičná strana SaS, ktorá v stredu 29. júla k týmto krokom vyzvala vládu. Výpadok príjmov do štátneho rozpočtu by podľa nej bez problémov nahradili zvýšené predaje palív.
Vysoké dane z palív a zisky štátu
Poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Karol Galek upozornil, že spotrebná daň je na Slovensku stanovená fixne, a to na 52 centov na liter v prípade benzínu a 37 centov na liter v prípade nafty. Legislatíva Európskej únie (EÚ) však členským štátom povoľuje minimálnu sadzbu len 36 centov na liter benzínu a 33 centov na liter nafty. Zároveň pripomenul, že sadzba DPH na palivá je u nás 23 %, kým napríklad v Poľsku je to iba 8 %.
Prečo by sme aj v prípade DPH nemohli ísť napríklad na 15 %,
pýta sa Galek.
Vláda podľa zástupcov SaS nechce znižovať dane, pretože jej neustále zvyšovanie cien v skutočnosti vyhovuje a prináša peniaze do rozpočtu.
Ak cena stúpne napríklad o 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie o 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur,
vyčíslil poslanec dopady na štátnu kasu.
Domáca rafinéria a Ficov postoj
Ďalší poslanec NR SR Marián Viskupič je presvedčený, že ak by sa dane znížili, štátnemu rozpočtu to nakoniec vôbec neuškodí. Nižšie ceny by tiež podľa neho pomohli konkurencieschopnosti logistického sektora, bežným domácnostiam a prenesene aj celej ekonomike.
Zvýšenie predaja by vyvážilo výpadok príjmov znížením daní a dokonca, ak by bol ten predaj dostatočne vysoký, tak to môže daňové príjmy dokonca ešte zvýšiť,
uviedol Viskupič. Ten zároveň vníma, že Slovensko má veľkú výhodu vlastnej modernej rafinérie, ktorú však vláda vôbec nevyužíva. Namiesto vytvárania podmienok na vyšší predaj podľa neho štát prichádza o peniaze:
- vláda necháva domácich motoristov radšej tankovať za hranicami,
- ak by sa znížili dane z pohonných látok, viac Slovákov by tankovalo doma,
- zároveň by na Slovensko prišli tankovať aj zahraniční vodiči,
- štát by tak celkovo získal vyššie príjmy z predaja palív a pomohol by občanom aj firmám.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v minulosti odmietol znižovanie spotrebnej dane na pohonné látky, pretože na to podľa neho v čase konsolidácie nie je žiadny priestor. V apríli tohto roka uviedol, že vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft napĺňa svoju stratégiu mať na Slovensku najlacnejšiu naftu v okolí, udržiavať porovnateľné ceny benzínu a byť hlboko v druhej polovici členských krajín EÚ s najnižšími cenami.