Ruský prezident Vladimir Putin prijal demisiu dlhoročného lídra Udmurtskej republiky Alexandra Brečalova. Hoci Kremeľ odôvodňuje jeho odchod presunom do Štátnej dumy, región sa len niekoľko dní predtým stal terčom masívneho útoku ukrajinských dronov. Vedením republiky bola dočasne poverená doterajšia poradkyňa z ministerstva poľnohospodárstva.
Ruský prezident Vladimir Putin prijal demisiu Alexandra Brečalova, najvyššieho predstaviteľa Udmurtskej republiky na východe európskej časti Ruska. Kremeľ v oficiálnom stanovisku uviedol, že Brečalov, ktorý tento strategický región viedol od roku 2017, odstúpil na vlastnú žiadosť v súvislosti s prechodom do inej funkcie.
Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), dočasným vedením Udmurtska Putin poveril Oľgu Abramovovú, ktorá v poslednom období pôsobila ako poradkyňa federálneho ministra poľnohospodárstva. Brečalova medzitým zaregistrovali ako kandidáta vládnej strany Jednotné Rusko vo voľbách do Štátnej dumy, kde má viesť regionálnu kandidátnu listinu.
Dronové útoky a zabehnutý systém zmien
Udmurtsko sa v uplynulých dňoch stalo prekvapivým cieľom úderov ukrajinských bezpilotných lietadiel.
Išlo o doteraz najmasívnejší útok ukrajinských dronov na objekty v našom regióne,
zhodnotil nedávnu napätú situáciu odchádzajúci líder Brečalov.
Neskôr vyšlo najavo, že hlavným cieľom ukrajinských síl bola základňa ruských štátnych hmotných rezerv, známa ako Rosrezerv. Z detailnej analýzy družicových snímok však podľa dostupných informácií vyplýva, že objekt údajne utrpel len menšie materiálne škody.
Vladimir Putin v posledných rokoch pravidelne obmieňa vedenie ruských regiónov, pričom tieto výmeny prebiehajú podľa osvedčeného politického scenára:
- odchádzajúci oblastní gubernátori a prezidenti republík často oficiálne končia vo funkcii na vlastnú žiadosť alebo z dôvodu prechodu do inej práce,
- ihneď po ich odchode ich nahrádzajú dočasne poverení úradníci, ktorých priamo vymenúva prezident,
- títo náhradníci následne riadia zverené regióny až do termínu riadnych volieb.