Zástupcovia hnutia Progresívne Slovensko sa pre pripravované zlúčenie zdravotných poisťovní Union a Dôvera obracajú priamo na Európsku komisiu. Varujú, že zníženie počtu poisťovní z troch na dve a narastajúci vplyv finančnej skupiny Penta môžu ohroziť verejné zdravotné poistenie. Samotné poisťovne kritiku odmietajú, obavy označujú za politický marketing a odvolávajú sa na predošlé verdikty európskych súdov ohľadom hospodárskej súťaže.
Europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová (PS) a poslanec Národnej rady (NR) SR za PS Oskar Dvořák sa v súvislosti s posúdením transakcie medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami Union a Dôvera obracia na Európsku komisiu (EK). PS varuje, že prípadné spojenie poisťovní predstavuje veľké riziko pre verejné zdravotné poistenie. Tlačovú agentúru TASR o tom informovala Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.
Ako poslanci, ktorí sa venujú politike zdravotnej starostlivosti na európskej aj národnej úrovni, by sme chceli upozorniť na potenciálne obavy týkajúce sa vplyvu tejto transakcie na hospodársku súťaž, výber pacientov a fungovanie slovenského systému verejného zdravotného poistenia. Komisiu upozorňujeme na situáciu na Slovensku, kde by sa týmto spojením oslabil trh a z troch poisťovní by mali ľudia na výber už iba dve,
uviedol poslanec Dvořák k podaniu na európske inštitúcie.
Obavy z dominancie a výzva pre komisiu
Cifrová Ostrihoňová zdôraznila, že hnutie nespochybňuje právo spoločností legitímne vykonávať obchodné transakcie. Situácia na Slovensku je však podľa jej slov špecifická.
Finančná skupina Penta vlastní siete nemocníc, polikliník, lekární a smeruje k takmer 50-percentnému podielu na poistnom trhu. Máme preto obavy, ako toto zlúčenie ovplyvní systém verejného zdravotného poistenia. Záujem pacientov musí stáť pred záujmom finančných skupín,
povedala europoslankyňa s dôrazom na ochranu poistencov.
V liste poslanci Európsku komisiu žiadajú, aby starostlivo posúdila viacero kľúčových aspektov pripravovanej fúzie:
- či zníženie počtu zdravotných poisťovní na Slovensku z troch na dve môže negatívne ovplyvniť hospodársku súťaž v systéme verejného zdravotného poistenia,
- či takáto koncentrácia môže vytvoriť ďalšie prekážky pre budúcich účastníkov trhu,
- či zvýšená trhová sila môže ovplyvniť vzťahy dvoch zostávajúcich poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku aj s pacientmi.
Komisiu tiež žiadame, aby zohľadnila, že zdravotné poistenie je na Slovensku povinné a jeho fungovanie priamo ovplyvňuje pacientov. Chceme vedieť, ako ochráni ich práva a zabezpečí, aby zostala zachovaná dostatočná konkurencia,
dodala Cifrová Ostrihoňová.
Reakcia poisťovní a odmietnutie kritiky
Union ZP v tejto súvislosti poukázala na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi a nevzťahujú sa na ne pravidlá hospodárskej súťaže.
Takéto rozhodnutie je právne záväzné a konečné. Dovoľujeme si pripomenúť, že v danom čase sme pristúpili k sporu preto, lebo Všeobecná zdravotná poisťovňa bola jednostranne dofinancovaná a následne na základe tohto rozhodnutia opakovane získavala ďalšie vysoké finančné injekcie. Takéto podmienky zjavne nemožno považovať za férové konkurenčné prostredie. Ak teda tento princíp platil v prípadoch takéhoto jednoznačne protisúťažného konania, musí platiť aj dnes,
uviedla hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová a zároveň zdôraznila, že v záujme vylúčenia pochybností sa poisťovne v najbližších dňoch obrátia na EK, aby vyriešila túto jurisdikčnú otázku a jej rozhodnutie budú rešpektovať.
Matej Štepianský z Dôvery ozrejmil, že zdravotné poisťovne s eurokomisiou priebežne komunikovali, pričom k ich žiadosti bol už pridelený tím, ktorý ju bude posudzovať. Čoskoro bude podaná žiadosť aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Dôvera podľa jeho slov rešpektuje právo politikov obrátiť sa na inštitúcie, no varovania považuje za neadekvátne.
Do slovenského zdravotníctva sme za roky pôsobenia priniesli mnohé inovácie a pozitíva pre poistencov, poskytovateľov aj samotný systém fungovania. Našou ďalšou prácou chceme rozptýliť pochybnosť a presvedčiť verejnosť, že spojenie dvoch zdravotných poisťovní prinesie lepšie benefity, a vyššiu kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Rozumieme, že súčasťou politiky je aj politický marketing a snaha zviditeľniť sa, avšak strašiť verejnosť tvrdeniami, že spojenie poisťovní predstavuje riziko pre verejné zdravotné poistenie, je absolútne neadekvátne,
dodal Štepianský.
Spoločnosť Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera. Podľa šéfov poisťovní Martina Kultana a Michala Špaňára by mohlo prísť vyjadrenie úradov v horizonte niekoľkých mesiacov, pričom fúzii podľa nich nebráni žiadna prekážka.