Slovensko a Čína zažívajú podľa prezidenta Petra Pellegriniho najlepšie diplomatické vzťahy vo svojej histórii. Po rokovaniach s najvyššími čínskymi predstaviteľmi hlava štátu naznačila možný príchod ďalšej ázijskej automobilky na východné Slovensko a zdôraznila dôležitosť pragmatickej hospodárskej spolupráce. Opozícii zároveň adresoval tvrdý odkaz, aby pri komentovaní strategických obchodných partnerstiev s veľmocami vážila slová.
Súčasné vzťahy medzi Slovenskom a Čínou vytvárajú výborný predpoklad na zintenzívnenie obchodnej a ekonomickej spolupráce. Poukázal na to prezident SR Peter Pellegrini po oficiálnych rokovaniach s čínskym premiérom Li Čchiangom a predsedom Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim. Lídri sa venovali najmä možnostiam ďalšej strategickej kooperácie medzi oboma krajinami.
Obaja partneri konštatovali vysokú úroveň našich vzájomných vzťahov. Označili ich dokonca slovami, že sú momentálne najlepšie v histórii diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. To dáva, aj z úst predsedu čínskej vlády, dobrý predpoklad na to, aby sa zintenzívnila obchodná a ekonomická spolupráca,
uviedla slovenská hlava štátu na brífingu v stredu 29. júla.
Automobilky a inovatívne technológie
Pellegrini deklaroval, že SR vytvorí stabilné a predvídateľné prostredie pre ďalšie čínske investície v oblastiach, v ktorých je možné vzájomné dopĺňanie sa. Priestor na spoluprácu vidí najmä v dvoch kľúčových sektoroch:
- rozvoj moderných technológií vrátane robotizácie v zdravotníctve,
- expanzia a modernizácia automobilového priemyslu.
Prezident naznačil, že v zozname potenciálnych investícií je priamo čínska automobilka, ktorá by sa mohla rozhodnúť vyrábať svoje vozidlá u nás.
Nechcem predbiehať, pretože je to stále len v procese nejakých rozhovorov,
povedal s opatrnosťou k rozpracovaným projektom. Upresnil však, že po dokončení veľkého priemyselného parku Valaliky sa uvažuje o vytvorení ďalšieho priestoru na východnom Slovensku práve pre nového čínskeho investora. Zároveň prekvapil aj ďalším možným scenárom vývoja na našom trhu.
Ďalšou z možností, ktorú nemôžeme vyvrátiť, je, že v prípade, že by sa niektorá z európskych automobiliek dostala do problému a mala by záujem možno ukončiť výrobu na Slovensku, môže to predstavovať takisto veľmi zaujímavý priestor pre čínskeho investora,
ozrejmil Pellegrini.
Počas rokovaní prezident vyzdvihol aj obrovský potenciál robotizácie v zdravotníctve. Podľa neho bude jej ďalší rozvoj síce sprevádzať potreba riešiť otázky dôvery pacientov, bezpečnosti a zodpovednosti, no môže významne prispieť k vyššej presnosti a celkovej efektivite zdravotnej starostlivosti.
Odkaz opozícii a vzťahy s Úniou
Zásadnou témou rokovaní boli tiež vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a Čínou. Pellegrini upozornil na to, že v nich aktuálne vládne napätie poznačené obchodným saldom v neprospech Únie.
Čínsky premiér vyjadril názor, že je zástancom, tak ako aj ja, konštruktívneho dialógu a hľadania riešení,
doplnil prezident s tým, že na stretnutí rázne odmietli prebiehajúce obchodné vojny.
Zároveň priamo odkázal niektorým domácim politikom, najmä tým opozičným, aby striktne vážili slová, keď verejne komentujú obchodné vzťahy našej krajiny a ázijskej superveľmoci.
Slovensko je jednou z najotvorenejších ekonomík sveta. Je odkázaná na obchodných partnerov. Je dôležité, aby mala veľmi dobré vzťahy v rozpadajúcom sa svetovom poriadku so svetovými veľmocami. V tomto je naše priateľstvo a dobré vzťahy s Čínou podľa mňa stabilizujúcim faktorom, ktorý Slovensku na medzinárodnej scéne môže pomôcť. Či už na pôde OSN, kde kandidujeme do Bezpečnostnej rady ako nestály člen alebo pri iných veciach, hovoriac o regulácii umelej inteligencie,
uzavrel hodnotenie zahraničnej cesty a kľúčových rokovaní Peter Pellegrini.