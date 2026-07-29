Noc na stredu priniesla jeden z najmasívnejších vzájomných dronových útokov od začiatku vojny. Kým Rusko hlási zničenie takmer 300 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad viacerými regiónmi, Kyjev potvrdil presné zásahy strategických ropných rafinérií a logistických centier hlboko na ruskom území. Údery si na oboch stranách vyžiadali aj civilné obete a zranených.
Ruské a ukrajinské ozbrojené sily v noci na stredu 29. júla uskutočnili obrovské vzájomné útoky bezpilotnými lietadlami. Podľa ruského ministerstva obrany ruská protivzdušná obrana zachytila a zničila až 295 ukrajinských dronov. Tieto stroje ohrozovali rozsiahle územia a úrady hlásili incidenty aj nad vodami Azovského a Čierneho mora. Útoky smerovali najmä na tieto oblasti:
- Belgorodská, Brianská, Voronežská, Kalužská, Kurská, Oriolská, Rostovská a Riazanská oblasť,
- Krasnodarský kraj,
- republika Čuvašsko a Tatársko,
- Ruskom anektovaný polostrov Krym.
Zásahy logistiky a kľúčových rafinérií
Terčom masívneho útoku bolo aj logistické centrum internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Wildberries v Riazani na juhu európskej časti Ruska. Oblastný gubernátor Pavel Malkov informoval o rozsiahlom požiari v priemyselnej zóne a dodal, že pri incidente utrpelo zranenia šesť ľudí.
Ukrajinský generálny štáb zároveň oznámil, že ukrajinské jednotky v noci na stredu úspešne zaútočili na ropnú rafinériu v Riazani a vojenský objekt na anektovanom Kryme. Riazanskú rafinériu štáb označil za jeden z najväčších ropných podnikov v Rusku s ohromnou kapacitou približne 17 miliónov ton ropy ročne. Ukrajina tvrdí, že práve táto rafinéria priamo dodáva ropné produkty aj ruskej armáde. Generálny štáb ďalej uviedol, že útok smeroval aj na miesto základne rýchlych člnov Čiernomorskej flotily v oblasti Medveďovo v západnej časti Krymu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil tieto strategické útoky s tým, že bola zasiahnutá ropná rafinéria a logistické centrum v Riazani, ako aj ďalšia rafinéria v meste Perm na krajnom východe európskej časti Ruska.
Rusko musí cítiť, že každý deň tejto vojny bude mať len vyššiu cenu. Musíme oslabiť agresora a naďalej vyvíjať tlak, aby sa táto vojna čo najskôr skončila,
napísal Zelenskyj v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti X.
Ruská odveta a obete na oboch stranách
Ukrajinské letectvo vo svojej rannej zvodke uviedlo, že ruské jednotky v noci zaútočili na Ukrajinu 80 bezpilotnými lietadlami, pričom protivzdušná obrana 65 z nich zostrelila alebo úplne vyradila z boja. Zásahy cieľa aj tak zaznamenali na desiatich miestach, pričom trosky ďalších bezpilotných lietadiel dopadli na dve lokality.
Ruské útoky kruto zasiahli v noci na stredu 29. júla aj Dnepropetrovskú oblasť v centrálnej časti Ukrajiny. Podľa šéfa oblastnej vojenskej správy Olexandra Hanžu utrpelo zranenia strednej závažnosti päť ľudí vrátane malého trojročného chlapca. V meste Cherson na juhu Ukrajiny utrpel smrteľné zranenie vodič auta, na ktoré priamo zaútočil ruský dron, čo potvrdil šéf mestskej vojenskej správy Jaroslav Šaňko.
Straty hlási aj Rusko. Moskvou dosadený predstaviteľ Krymu Sergej Aksionov predtým informoval, že pri nočnom útoku na nešpecifikovanom mieste na polostrove zahynuli dvaja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia. Ruské ministerstvo obrany však podľa dostupných informácií oficiálne neinformovalo o ukrajinských útokoch na vojenské ciele v Rusku ani o ich priamych následkoch na technike. O vývoji masívnych útokov informovala tlačová agentúra TASR na základe správ britskej stanice BBC a nemeckej agentúry DPA.