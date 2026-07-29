Nemecký automobilový gigant BMW ohlásil hromadné prepúšťanie. Spoločnosť plánuje celosvetovo zrušiť približne osemtisíc pracovných miest, pričom úsporné opatrenia zasiahnu najmä nevýrobné pozície v domácom Nemecku. BMW bolo pritom doteraz posledným veľkým nemeckým výrobcom áut, ktorý sa rozsiahlemu znižovaniu stavov v čase krízy vyhýbal.
Nemecký výrobca luxusných automobilov BMW sa chystá zrušiť na celom svete približne 8000 pracovných miest. Redukciu plánuje vedenie uskutočniť predovšetkým prostredníctvom prirodzenej fluktuácie a odchodov na základe vzájomnej dohody so zamestnancami.
Program odstupného a cieľová skupina
Program odstupného by sa mal začať realizovať od októbra 2026 a potrvá až do konca roka 2027. Plánované znižovanie stavov má jasne stanovené parametre:
- zameriava sa primárne na zamestnancov v Nemecku, ktorí nepôsobia priamo vo výrobe,
- celkovo pre automobilku na celom svete pracuje 154-tisíc ľudí, pričom až 84-tisíc z nich pôsobí práve na nemeckom trhu.
Skupina BMW si dlhodobo udržiavala unikátnu pozíciu poslednej veľkej nemeckej automobilky, ktorá sa dokázala zaobísť bez rozsiahleho rušenia pracovných miest.
Problémy trápia celý automobilový sektor
Trendu masívneho prepúšťania sa v poslednom období nevyhli ani ďalší kľúčoví hráči na trhu. Plány na znižovanie počtu zamestnancov ešte v minulom roku ohlásili spoločnosti Volkswagen, Mercedes, Audi a Porsche, pričom v niektorých prípadoch išlo o oveľa väčší rozsah šetrenia ako v prípade bavorskej značky.
V rámci koncernu Volkswagen sa dokonca v súčasnosti intenzívne diskutuje o druhom kole úsporných opatrení, ktoré by mohli zasiahnuť ďalšie desiatky tisíc zamestnancov. O plánoch automobilky informovala tlačová agentúra TASR na základe stredajšej (29. júla) správy nemeckej agentúry DPA, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.