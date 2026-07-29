Zamestnanci na Slovensku čelia rastúcemu pocitu stereotypu, nadmernému zaťaženiu a nedostatočnému finančnému ohodnoteniu. Ukázal to najnovší prieskum JobsIndex, podľa ktorého je viac ako polovica ľudí nespokojná so svojím platom a cíti sa nedocenená. Pracujúci sa navyše často stretávajú s pocitom vyhorenia, chýbajúcim uznaním a mnohí dokonca aj so šikanou na pracovisku.
Nepríjemné pocity stereotypu či zaťaženia medzi zamestnancami narastajú. Prieskum JobsIndex mapoval 16 negatívnych pocitov v piatich kategóriách a ukázal, že väčšina pracujúcich zápasí s viacerými naraz. Najčastejší konkrétny negatívny pocit sa týkal platu. Až 52 % ľudí je presvedčených, že ten ich je nižší, ako by zodpovedalo pozícii. Prieskum na reprezentatívnej vzorke 1001 zamestnancov realizovala spoločnosť Alma Career v apríli tohto roka.
Nízke platy a nadmerné zaťaženie
Negatívne pocity spojené s financiami sú na Slovensku výrazne vyššie ako v susednom Česku, kde ich prieskum zaznamenal len u 37 % respondentov. Okrem toho má 48 % slovenských zamestnancov pocit, že pracujú viac, no nikto to neocení, a 45 % ľudí vníma, že ostatní kolegovia sa na pracovisku dostatočne nesnažia.
Najčastejšou kategóriou nepríjemných pocitov bolo práve nadmerné zaťaženie, ktoré za posledné roky výrazne stúplo. Situácia s vyťažením zamestnancov vyzerá podľa prieskumu nasledovne:
- nadmerné zaťaženie v práci pociťuje až 62 % respondentov,
- na hranici zrútenia z dôvodu objemu práce sa cíti až 40 % zamestnankýň a zamestnancov,
- dve tretiny zamestnancov cítia pracovné odcudzenie a rutinu,
- mnohí majú pocit, že náplň práce im prestáva vyhovovať alebo sa stala stereotypom, pričom od jesene 2023 tento podiel narástol o viac ako desať percentuálnych bodov.
Kompenzácia v súkromí a nedostatok uznania
Štyria z desiatich zamestnancov si pracovnú nespokojnosť kompenzujú v súkromnom živote naplneným voľným časom. Od roku 2023 vzrástol ich podiel o desať percentuálnych bodov.
Tento trend je najvýraznejší u vedúcich pracovníkov,
poznamenala k výsledkom prieskumu PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Na nedostatok uznania sa sťažuje 60 % opýtaných respondentov. Absenciu pochvaly od nadriadeného vidno najmä u zamestnancov s nižším vzdelaním. Vníma ju 44 % ľudí so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity, kým u vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov je to necelá tretina.
Šikanu zo strany nadriadeného alebo kolegov uviedla v prieskume štvrtina respondentiek a respondentov. Až polovica opýtaných však potvrdila, že niekedy pocítila negatívny pocit z kategórie poníženie alebo šikana.