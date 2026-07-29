Zakladateľ komunikačnej platformy Telegram čelí v Rusku mimoriadne vážnym obvineniam. Federálna bezpečnostná služba naňho vydala medzinárodný zatykač a viní ho z napomáhania terorizmu, keďže odmieta odstraňovať sporné kanály. Samotný miliardár sa bráni a tvrdí, že úradom ide len o potlačenie slobody prejavu a obmedzenie prístupu k informáciám.
Zakladateľ platformy Telegram Pavel Durov bol oficiálne obvinený z napomáhania teroristickej činnosti. Informovala o tom v stredu 29. júla ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB). Ako hlavný dôvod pre vznesenie tohto obvinenia uviedla, že administrátor siete zámerne neodstraňuje kanály a chatboty, ktoré sú následne využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. FSB zároveň oznámila, že Durov bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.
Miliardové škody a ignorovanie úradov
Podľa vyhlásenia FSB prevádzkovateľ platformy neodstraňuje ani kanály propagujúce masové vraždy či sofistikované kybernetické podvody. To podľa ruských orgánov vedie k mnohým ľudským obetiam vrátane žien a detí a spôsobuje miliardové materiálne škody.
Samotný Durov už koncom februára 2026 uviedol, že v Rusku voči nemu začali trestné stíhanie pre podozrenie z napomáhania terorizmu.
Úrady si každý deň vymýšľajú nové zámienky na obmedzenie prístupu Rusov k Telegramu v snahe potlačiť právo na súkromie a slobodu prejavu. Je smutné sledovať štát, ktorý sa bojí vlastných občanov,
napísal vtedy zakladateľ platformy na margo obvinení.
Ruské úrady začali obmedzovať fungovanie Telegramu od leta 2025. V súčasnosti je platforma v krajine prístupná len prostredníctvom VPN alebo iných nástrojov na obchádzanie štátneho blokovania. Roskomnadzor (Ruský úrad na kontrolu masmédií) zaslal Durovmu tímu už viac ako 150-tisíc žiadostí, aby odstránil nezákonný obsah, no všetky boli odignorované.
Kontakty s Kremľom a občianstvo
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok 27. júla uviedol, že prebiehajú určité kontakty so spoločnosťou Telegram o obnovení jej fungovania v Rusku, no predstavitelia platformy podľa neho v rokovaniach neprejavujú veľkú aktivitu.
Osoba samotného zakladateľa je špecifická aj jeho zázemím a pôvodom:
- narodil sa v Rusku, no krajinu opustil ešte v roku 2014 a odvtedy tam trvalo nežije,
- je držiteľom francúzskeho pasu,
- má aj pas Spojených arabských emirátov, kde sídli samotná spoločnosť Telegram,
- v súčasnosti sa údajne zdržiava vo Francúzsku.
Informácie o zatykači a vývoji situácie sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AFP, ruského nezávislého portálu Meduza a ruskej agentúry TASS.