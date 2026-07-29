Západné a južné Slovensko sa musia pripraviť na vlnu extrémnych horúčav. Meteorológovia vydali na stredu popoludní výstrahy prvého aj druhého stupňa, pričom teploty môžu lokálne vystúpiť až na 35 stupňov Celzia. Úrady varujú pred zdravotnými komplikáciami, kolapsami z tepla a zvýšeným rizikom vzniku požiarov.
Na Slovensku majú v stredu 29. júla popoludní platiť výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Týkajú sa najmä západného, ale aj južného územia krajiny. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Rozdelenie výstrah a teplôt
Vo všetkých spomenutých ohrozených okresoch majú byť výstrahy platné od 13.00 h, predbežne do 18.00 h. Situácia v regiónoch je rozdelená nasledovne:
- v celom Bratislavskom kraji a v okresoch Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta sú vyhlásené výstrahy druhého stupňa (očakáva sa teplota do 35 stupňov Celzia),
- v okresoch Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava platí prvý stupeň výstrah (teplota môže vystúpiť na 33 stupňov Celzia).
Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,
uviedol meteorologický ústav na margo aktuálnej situácie.
Zdravotné riziká a prevencia
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria najmä deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti. Ohrozené sú predovšetkým osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varuje hlavný hygienik a ÚVZ.
Dôležitou zásadou je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví pocit smädu. Odborníci taktiež odporúčajú dodržiavať tieto preventívne opatrenia:
- obmedziť náročnú fyzickú aktivitu,
- nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku v čase najväčšej páľavy,
- zvoliť ľahšie stravovanie a správne vzdušné oblečenie,
- používať prikrývky hlavy, slnečné okuliare a ochranné krémy.
Záchranári mimoriadne apelujú na verejnosť, že deti a domáce zvieratá nesmú v žiadnom prípade zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo prichádzajúci kolaps, mali by okamžite vyhľadať odbornú pomoc. Vysoké teploty a pretrvávajúce sucho zároveň výrazne zvyšujú aj riziko vzniku lesných požiarov v prírode.