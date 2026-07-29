Americké a saudskoarabské ozbrojené sily pristúpili k ráznej vojenskej odpovedi. V noci na stredu spoločne podnikli sériu presných leteckých útokov proti cieľom vo východnej časti Iraku. Údery boli namierené proti ozbrojeným skupinám podporovaným Iránom, ktoré podľa spojencov opakovane útočili na americké jednotky a kľúčovú saudskoarabskú energetickú infraštruktúru.
Americké a saudskoarabské ozbrojené sily podnikli v noci na stredu 29. júla letecké útoky proti cieľom vo východnej časti Iraku. Podľa americkej armády tieto objekty aktívne využívali skupiny podporované Iránom na údery proti americkým jednotkám a energetickej infraštruktúre Saudskej Arábie.
Odpoveď na desiatky útokov
O podrobnostiach operácie informovalo Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X.
Stíhačky zasiahli viacero logistických a zbrojných objektov teroristov vo východnom Iraku v rámci ráznej odpovede na viac ako 30 útokov bezpilotnými lietadlami riadených iránskymi Revolučnými gardami za uplynulých 72 hodín,
oznámilo velenie vo svojom stanovisku. Podľa armády USA útoky namierené proti americkým silám neboli úspešné. CENTCOM zároveň uviedlo, že od februára do apríla zaznamenalo viac ako 600 pokusov o útoky na amerických občanov a zariadenia zo strany militantov podporovaných Iránom v Iraku.
Revolučné gardy a ich teroristickí spojenci musia s týmito útokmi prestať, aby zabránili ďalšej vojenskej reakcii USA,
varovalo americké velenie.
Prelomenie saudskoarabského mlčania
Saudské ministerstvo obrany tiež potvrdilo spoločné a presne cielené útoky so Spojenými štátmi. Zdôraznilo, že sa neusiluje o eskaláciu konfliktu, no na akúkoľvek agresiu voči krajine bude nekompromisne reagovať. Išlo vôbec o prvý prípad od začiatku vojny medzi Iránom a USA, keď Saudská Arábia oficiálne priznala účasť na vojenských úderoch na území Iraku. Krajina bola počas konfliktu opakovane terčom iránskych útokov, doteraz sa však vojenskej odvete vo veľkej miere vyhýbala, na čo upozornila aj spravodajská stanica Sky News.
Saudská Arábia už predtým v utorok 28. júla oznámila, že druhý deň po sebe úspešne zostrelila drony vypustené milíciami podporovanými Iránom z územia Iraku. Dronmi sa podľa Rijádu pokúsili zaútočiť na ropné zariadenia vo východnej časti krajiny.
Zázemie proiránskych skupín v Iraku
V Iraku v súčasnosti pôsobia desiatky ozbrojených skupín podporovaných Iránom. Mnohé z nich sú súčasťou zastrešujúcej polovojenskej organizácie Sily ľudovej mobilizácie (PMF). O týchto organizáciách sú známe nasledujúce fakty:
- vznikli prevažne v roku 2003 po vpáde do Iraku pod vedením Spojených štátov,
- ďalší vplyv získali od roku 2014 počas intenzívneho boja proti teroristickej skupine Islamský štát (IS),
- vyzývajú na okamžitý odchod amerických vojakov a často útočia na ich strategické základne,
- od februára tohto roka sa zapojili do vojny na Blízkom východe priamo na strane Teheránu.
Americká armáda okrem toho oznámila, že Irán v noci na stredu 29. júla odpálil viacero balistických rakiet smerom na americké sily na Blízkom východe. Všetky rakety sa však podľa Ústredného velenia USA podarilo úspešne zneškodniť. Informácie o vojenských operáciách sprostredkovala tlačová agentúra TASR.