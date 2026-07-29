Keďže sú letá z roka na rok teplejšie, klimatizácia sa z kedysi nedostupného luxusu stáva nevyhnutným prvkom, ktorý výrazne ovplyvňuje pohodlie a kvalitu bývania. Avšak keď treba vykonať montáž, servis alebo opravu klimatizácie, mnohí riešia rovnaký problém - ako nájsť spoľahlivých majstrov. Najmä počas leta, keď sú klimatizácie intenzívne používané. Práve preto mnohí upustili od klasického vyhľadávania na internete alebo odporúčaní od susedov, a obrátili sa na platformu Daibau. Pýtate sa prečo?
Ak ste o tejto platforme ešte nepočuli (čo je málo pravdepodobné), poďme sa pozrieť na to, čo to vlastne je.
Čo je Daibau?
Daibau je najväčšia platforma v oblasti stavebníctva na Slovensku a v regióne, ktorá výrazne uľahčila hľadanie dobrých majstrov. Vznikla s cieľom digitalizovať a modernizovať stavebný sektor a urobiť ho transparentným.
Platforma spája ľudí, ktorí potrebujú majstrov, so zhotoviteľmi z celého Slovenska, a to k obojstrannej spokojnosti.
Vyhľadávanie majstrov pomocou niekoľkých kliknutí vám ušetrí množstvo času. V dopyte na platforme Daibau stačí uviesť, o aké práce máte záujem, lokalitu a termín realizácie. Odoslanie dopytu je úplne zadarmo a bez záväzkov!
Odoslaním jedného dopytu oslovíte naraz všetkých registrovaných majstrov v danom meste a okolí. Čoskoro na vašu e-mailovú adresu dostanete kontakty a ponuky od najbližších majstrov, ktorí sú v požadovanom termíne voľní. Stačí si už len vybrať ponuku, ktorá vám najviac vyhovuje, a to je všetko!
Na platforme je registrovaných viac ako 17 000 zhotoviteľov z vyše 200 kategórií. Medzi nimi sú aj skúsení montéri a technici, ktorí vám pomôžu s inštaláciou, údržbou alebo opravou klimatizácií. Práve preto sa čoraz väčší počet ľudí rozhoduje hľadať odborníkov na klimatizačné zariadenia práve na tejto „adrese“.
Keďže počet používateľov platformy neustále rastie, preskúmali sme, čo ľudí na nej najviac priťahuje. Odpovede sme hľadali v online recenziách.
Jedným dopytom kontaktujete všetkých odborníkov na klimatizácie!
Najväčší počet používateľov uvádza ako hlavnú výhodu jednoduchosť používania.
Namiesto toho, aby ste trávili dni hľadaním odporúčaní alebo telefónnych čísiel na internete, stačí zadať jeden dopyt na Daibau, v ktorom uvediete, čo potrebujete - montáž novej klimatizácie, servis, čistenie alebo opravu zariadenia. V priebehu prvých 24 až 48 hodín dostanete ponuky od dostupných majstrov.
„Keď som zadal dopyt na Daibau, kontakty na majstrov som dostal do hodiny. Ešte v ten istý deň som sa počul s vybraným majstrom a dohodli sme sa, kedy príde,“ napísal Vladimír, ktorý súrne hľadal majstra na montáž klimatizácie.
Transparentné hodnotenia a skúsenosti iných používateľov!
Ďalšia výhoda, ktorú uviedli doterajší používatelia platformy Daibau, je transparentnosť.
Na profiloch všetkých majstrov sú viditeľné hodnotenia predchádzajúcich zákazníkov, komentáre a fotografie realizovaných projektov. Hodnotenia môžu zanechať výlučne používatelia, ktorí si majstrov reálne najali cez platformu, takže všetky recenzie sú objektívne, overené a „z prvej ruky“.
Doteraz bolo zanechaných viac ako 400 verifikovaných hodnotení majstrov na klimatizácie.
Ivana, ktorá si cez platformu najala vysoko hodnotených majstrov na montáž klimatizácie, napísala:
„Chlapci urobili prácu dôkladne, bez akýchkoľvek problémov namontovali klimatizáciu a dokonca po sebe všetko upratali. Určite odporúčam...“
Okrem hodnotení sú pre používateľov platformy dôležité aj referencie, najmä pokiaľ ide o náročnejšie montáže v obchodných priestoroch alebo novostavbách, alebo o montáž multisplitových klimatizácií.
Informácie o priemerných cenách v kalkulačke Daibau!
Ceny za montáž a servis klimatizácií sa môžu výrazne líšiť. Preto ľudia často majú pochybnosti - aká cena je vlastne reálna a ako si vybrať správneho majstra?
Na platforme Daibau sa nachádza mimoriadne užitočný nástroj - kalkulačka, v ktorej nájdete priemerné ceny za montáž, servis, opravu klimatizácií a ďalšie služby majstrov z územia celého Slovenska.
Ako uvádzajú používatelia tejto platformy, práve kalkulačka Daibau im pomohla ľahšie vyhodnotiť ponuky, vybrať si majstra s najlepším pomerom ceny a kvality a správne si naplánovať rozpočet.
Alexander, ktorý prostredníctvom platformy Daibau našiel majstra na montáž klimatizácie, nechal takýto komentár:
„Dobrá komunikácia, vynikajúca a rýchla realizácia, cena nižšia v porovnaní s cenami konkurencie.“
Nájdenie majstrov na klimatizácie vo vašom okolí!
Ďalšia funkcia, ktorú používatelia obzvlášť vyzdvihujú, je adresár majstrov Daibau. Podľa ich názoru je to najjednoduchší spôsob, ako nájsť miestnych majstrov.
Stačí zadať názov alebo PSČ vášho mesta alebo obce a platforma zobrazí všetky profily odborníkov na klimatizácie z bezprostredného okolia, spolu s ich hodnoteniami a opisom služieb.
Na platforme Daibau je registrovaných viac ako 800 firiem a majstrov na klimatizácie z celého Slovenska. Ľahko tak nájdete najbližšieho odborníka na klimatizačné zariadenia, ktorý je voľný v termíne, čo vám vyhovuje.
Pavel dlho hľadal majstra na montáž dvoch klimatizácií a vyčistenie existujúcich jednotiek v obchodnom priestore. Po zadaní dopytu sa úspešne skontaktoval s najbližším servisom:
„Prišli v dohodnutom čase, všetko veľmi rýchlo urobili, odporúčam.“
Všetky firmy na klimatizácie sú evidované v obchodnom registri!
Pre používateľov je mimoriadne dôležitá bezpečnosť, zvlášť pri drahších modeloch a náročnejších montážach klimatizácií. Je tu aj otázka záruky - aby zostala platná, montáž a servis klimatizácie musí vykonať autorizovaný technik.
Preto mnohí oceňujú, že firmy a majstri registrovaní na Daibau sú evidovaní v obchodnom a živnostenskom registri. To poskytuje právnu istotu, základ pre vystavenie faktúry a uznanie záruky.
Daniela, ktorá našla majstra na montáž invertorovej klimatizácie, napísala:
„Potrebovala som firmu, ktorá sa zaoberá predajom a montážou klimatizácií. Na základe opisu na profile vybranej firmy som videla, že presne to robia. Navyše sú to autorizovaní technici, čo bolo pre mňa najdôležitejšie. Ak by sa v budúcnosti vyskytla nejaká porucha, viem, že ich môžem kedykoľvek kontaktovať.“
Používatelia sa k platforme Daibau vracajú znova a znova!
Hlavným dôvodom, prečo táto platforma neustále rastie, je podľa online recenzií skutočnosť, že sa k nej spokojní používatelia vracajú znova a znova, keď hľadajú majstrov na iné stavebné práce. Väčšina z nich tiež uvádza, že platformu odporučili svojim priateľom, rodine a susedom:
„Majstra by som určite odporučil a už som ho aj odporučil susedovi, ktorý si chce tiež dať namontovať klimatizáciu. Myslím, že sa už dokonca aj dohodli,“ napísal jeden z používateľov platformy Daibau.
Pozitívne skúsenosti a odporúčania svedčia o tom, že platforma Daibau predstavuje pre používateľov voľbu číslo jeden pre hľadanie majstrov na Slovensku. Práve vďaka dôvere spokojných zákazníkov zaznamenáva platforma z roka na rok čoraz vyšší nárast návštevnosti a zadaných dopytov.
A čo vy? Využili ste už služby platformy Daibau?