Šestnásťročný strelec zo strednej školy v štáte Georgia strávi zvyšok života za mrežami. Súd mu vymeral doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia za brutálny útok, pri ktorom vyhasli štyri životy. Prípad je špecifický aj tým, že dlhoročný trest si odpyká i jeho otec, ktorý mu smrtiacu zbraň kúpil ako vianočný darček napriek vážnym varovaniam okolia.
Šestnásťročný Colt Gray, ktorý v septembri 2024 zastrelil na strednej škole v americkom štáte Georgia štyroch ľudí, dostal v utorok 28. júla doživotný trest odňatia slobody bez akejkoľvek možnosti podmienečného prepustenia. Súd ho oficiálne uznal vinným za útok, pri ktorom tragicky zahynuli dvaja žiaci a dvaja učitelia.
Gray strieľal na škole Apalachee High School v meste Winder vo veku iba 14 rokov. Pri bezcitnom útoku okrem štyroch obetí zranil ďalších deväť ľudí, pričom pred súdom bol napriek nízkemu veku stíhaný ako dospelý.
Zlyhanie rodiny a absencia šikany
Sudca Nicholas Primm pri vynesení prísneho rozsudku uviedol, že pri výchove mladého útočníka zlyhali obaja rodičia aj širšia rodina.
Toto zlyhanie vás však nezbavuje zodpovednosti za to, koho ste sa rozhodli zbožňovať, uctievať a kým ste sa napokon stali,
vyhlásil sudca na adresu mladíka.
Gray podľa sudcových slov nebol obeťou šikany zo strany spolužiakov, ani nekonal z nejakej konkrétnej nenávisti voči určitým ľuďom.
Trestná zodpovednosť rodičov ako nový trend
Do väzenia však mieri aj otec odsúdeného Colin Gray, ktorého už v marci tohto roka uznali vinným z vraždy druhého stupňa a neúmyselného zabitia. Jeho previnenie spočívalo v nasledujúcich krokoch:
- kúpil synovi pušku typu AR-15, ktorú pri útoku napokon použil, ako vianočný dar v roku 2023,
- zbraň mu zaobstaral napriek výslovným varovaniam úradov, že jeho syn predtým hovoril o plánovaní streľby na škole.
Prípady vyvodzovania trestnej zodpovednosti voči rodičom po masových streľbách v USA získavajú v posledných rokoch čoraz väčšiu pozornosť. Ako precedens slúži prípad, keď boli rodičia iného tínedžera, ktorý v roku 2021 zastrelil štyroch spolužiakov na strednej škole v štáte Michigan, odsúdení za neúmyselné zabitie na 10 až 15 rokov väzenia. Informácie o rozsudku v Georgii sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AFP.