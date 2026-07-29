Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyjadrila obrovskú vďaku hasičom z viacerých krajín, vrátane Slovenska, za ich mimoriadne nasadenie pri boji s ničivými lesnými požiarmi. Tieto v súčasnosti pustošia rozsiahle územia vo Francúzsku a v Španielsku. Únia prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany ukázala silu solidarity a do zasiahnutých oblastí vyslala stovky záchranárov i leteckú techniku.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok 28. júla večer vyzdvihla nasadenie hasičov z deviatich krajín vrátane Slovenska, ktorí aktívne zasahujú pri mimoriadne rozsiahlych lesných požiaroch vo Francúzsku a Španielsku.
Z celého srdca chcem poďakovať odvážnym tímom z Portugalska, Česka, Talianska, Grécka, Švédska, Chorvátska, Nemecka, Slovenska a Turecka, ktoré boli nasadené vo Francúzsku a Španielsku na boj s požiarmi,
uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti X k rozsiahlej medzinárodnej pomoci.
Podľa šéfky EK ide o ukážkový príklad úzkej solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo tohto bloku.
Odvaha a obetavosť týchto hasičov nám pripomínajú, že keď držíme spolu, sme silnejší,
dodala predsedníčka s vďakou k prítomným záchranným zložkám.
Rozsah katastrofy a odlišný vývoj
Rozsiahle lesné požiare v posledných dňoch zasiahli predovšetkým juhozápad Francúzska a tiež oblasti západne od španielskej metropoly Madrid. Oheň už zničil rozsiahle plochy vysušených lesov, porastov aj majetku a prinútil desaťtisíce ľudí opustiť svoje domovy. Vývoj krízovej situácie je však v oboch štátoch momentálne odlišný:
- v Španielsku úrady v utorok 28. júla zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov,
- vo Francúzsku naopak nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie prebiehajúcich požiarov.
Zapojenie slovenskej leteckej techniky
Európska únia pomáha pri hasení požiarov prostredníctvom svojho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany. Do Španielska vyslali členské štáty šesť hasiacich lietadiel, 134 záchranárov a 41 vozidiel. Do Francúzska prišlo na pomoc sedem hasiacich lietadiel a štyri vrtuľníky zo siedmich rôznych krajín, a to vrátane slovenskej posádky.
Slovenskí hasiči s vrtuľníkom Black Hawk prileteli na pomoc do Francúzska ešte v piatok 24. júla. Tamojšie úrady však pre pretrvávajúce nebezpečenstvo požiadali o predĺženie ich nasadenia až do 3. augusta. Informácie o záchrannej misii a podpore zo strany Bruselu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.