Americký prezident Donald Trump vystúpil v utorok s emotívnym a miestami odľahčeným smútočným príhovorom na pohrebe senátora Lindseyho Grahama vo Washingtone. Počas obradu v Národnej katedrále, na ktorom sa zúčastnili aj lídri Izraela či Ukrajiny, vyzdvihol Grahamov obrovský politický vplyv. Vláda Spojených štátov sa s jedným z najvýraznejších republikánov lúči sériou pietnych ceremónií, pričom senátori na jeho počesť schválili nový balík sankcií proti Rusku.
Americký prezident Donald Trump v utorok 28. júla vystúpil so smútočným príhovorom v Národnej katedrále vo Washingtone, kde sa konal spomienkový obrad v rámci pohrebu zosnulého amerického senátora Lindseyho Grahama. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že na zosnulého politika bude navždy spomínať ako na človeka, ktorý sa stal absolútne neodmysliteľnou súčasťou americkej politiky na tej najvyššej úrovni.
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Viac ako 30 rokov sa v tomto hlavnom meste nestalo nič dôležité, o čom by Lindsey Graham nevedel. Nikde na svete sa nestalo nič významné, na čo by nemal svoj názor. A žiadny návrh zákona sa nestal zákonom v tej najvýnimočnejšej ére republikánov v dejinách ľudstva bez toho, aby k tomu mal čo povedať. Odišiel na vrchole svojej kariéry a v najlepšej forme,
povedal Trump vo svojom smútočnom prejave.
Prezident si však zaspomínal aj na časy, keď na začiatku svojej politickej kariéry spolu vôbec dobre nevychádzali. Obaja sa totiž ostro uchádzali o nomináciu Republikánskej strany v prezidentských voľbách v roku 2016, pričom Graham vtedy verejne označil Trumpa za blázna, ktorý nie je vhodný na túto dôležitú funkciu.
V roku 2016 povedal Lindsey niečo dosť nepríjemné počas svojej cesty k tomu, aby sa stal ďalším prezidentom Spojených štátov. Tak som samozrejme urobil niečo, čo som nemal. Zverejnil som jeho osobné mobilné číslo pred miliónmi ľudí, ktorí to práve v ten deň sledovali. A to číslo si pamätám. Bolo to 202-228-0292, ak to chce niekto skúsiť,
zavtipkoval Trump na odľahčenie inak vážnej smútočnej atmosféry.
Rozlúčka za účasti svetových lídrov
Utorok 28. júla bol vôbec prvým dňom smútočných ceremónií. Telesné pozostatky senátora najskôr s vojenskými poctami prepravili do budovy Kapitolu USA a následne sa v Národnej katedrále uskutočnil hlavný spomienkový obrad. Na smútočnej rozlúčke sa zúčastnili viaceré významné osobnosti domácej i svetovej politiky:
- vysokopostavení členovia americkej administratívy vrátane viceprezidenta J. D. Vancea,
- izraelský premiér Benjamin Netanjahu,
- ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Telo senátora v stredu 29. júla prevezú do jeho rodného štátu Južná Karolína, kde ho uložia na miesto posledného odpočinku na cintoríne Mount Zion v meste Central.
Lindsey Graham zomrel 11. júla v dôsledku prasknutia aorty spôsobeného vážnym kardiovaskulárnym ochorením. Patril medzi najbližších spojencov Donalda Trumpa v Senáte. Počas svojej bohatej kariéry viedol senátny rozpočtový výbor a patril medzi hlasných podporovateľov Izraela a vojny proti Iránu. Dlhodobo podporoval tiež Ukrajinu a od začiatku ruskej invázie ju navštívil najmenej desaťkrát. Americkí senátori sa pri príležitosti jeho pohrebu symbolicky dohodli na návrhu zákona o uvalení nových prísnych sankcií na Rusko, ktorý pomenovali práve po Grahamovi. Informácie z pohrebu sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy americkej agentúry AP.