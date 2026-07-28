Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu absolvovali v Bielom dome kľúčové rokovanie o prebiehajúcej vojne s Iránom. Išlo o ich prvé osobné stretnutie od vypuknutia tohto konfliktu, pričom Izrael mal predstaviť konkrétne plány na ďalšie rázne útoky. Obaja štátnici sa následne spoločne presunuli na pohreb senátora Lindseyho Grahama.
V Bielom dome sa v utorok 28. júla večer skončilo stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej boli tieto stretnutia, rovnako ako rokovania s lídrom Ukrajiny, hodnotené ako mimoriadne pozitívne a produktívne.
Schôdzka lídrov Izraela a USA trvala takmer 90 minút. Išlo už o ich ôsme osobné stretnutie od návratu Trumpa do úradu, avšak úplne prvé od začiatku vojny proti Iránu. Hoci ani jedna zo zúčastnených strán zatiaľ neuviedla oficiálne podrobnosti, predpokladá sa, že hlavnou témou schôdzky za zatvorenými dverami bol práve prebiehajúci konflikt na Blízkom východe.
Tlak na útoky a stabilita režimu
Vysokopostavený izraelský predstaviteľ po stretnutí uviedol, že Izrael sa aktuálne nachádza v mimoriadne kritickom období vývoja.
Prezident Trump čoskoro rozhodne, akým smerom sa vydá. Netlačíme na neho, ale ani nestrkáme hlavu do piesku. Netanjahu predstavil izraelský pohľad na vec,
prezradil anonymný zdroj o obsahu rozhovorov.
Predseda izraelskej vlády mal americkým predstaviteľom priamo predložiť kľúčové spravodajské informácie o Iráne. Podľa Netanjahua momentálne neexistuje iná možnosť, ako vojensky zasiahnuť nasledujúce strategické ciele:
- miesta v Iráne, ktoré doteraz neboli zasiahnuté,
- zariadenia, ktoré sa iránskemu režimu podarilo znovu vybudovať,
- ciele, ktoré by mohli priamo otriasť stabilitou samotného režimu.
Presun na spomienkový obrad
Trump a Netanjahu sa bezprostredne po stretnutí presunuli do Národnej katedrály. Tam sa v utorok 28. júla uskutočnil hlavný spomienkový obrad v rámci štátneho pohrebu amerického senátora Lindseyho Grahama. Informácie o stretnutí lídrov a vyjadreniach izraelských predstaviteľov sprostredkovala tlačová agentúra TASR s odvolaním sa na portál Times of Israel a televíziu Kešet 12.