Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje napriek vážnym technickým problémom podľa stanoveného harmonogramu. Závažné nedostatky pri spracovaní betónu si vyžiadali odstránenie desiatok nosných stĺpov, čo práce zdržalo o takmer osem týždňov. Kým premiér Robert Fico ubezpečuje o vyriešení situácie, opozícia hovorí o predvolebnom divadle, chválení sa cudzím perím a žiada od vlády transparentný plán financovania.
Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o osem týždňov, vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica zo strany Smer-SD neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Celkovo bolo úplne odstránených a nanovo vybudovaných 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu.
Išlo približne o 130 kubických metrov betónu, ktorý bolo potrebné sanovať, a to sa už udialo. To bol celý zásadný problém, ktorý nás zdržal o osem týždňov,
povedal Fico počas návštevy staveniska s tým, že sanačné práce majú byť definitívne ukončené do 31. júla. Na stavbe aktuálne denne pracuje približne 250 ľudí, a to sedem dní v týždni.
Detaily opráv a harmonogram
Riaditeľ vojenskej nemocnice v Ružomberku Marian Križko, ktorá projekt zastrešuje, spresnil, že odstránené stĺpy stavbári odrezali na úrovni čakacej výstuže a následne ich nanovo vybudovali. Ostatné bolo možné opraviť priamo na mieste. Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok, no podľa Križka viac ako 54 percent testovaných stĺpov nevyhovelo kvalite požadovanej v projektovej dokumentácii.
Nesprávnym technologickým postupom zapracovania betónu prišlo k tejto situácii,
skonštatoval Križko a dodal, že pevnosť betónu klesala smerom od jadra stĺpov k povrchu, avšak z hľadiska statiky a bezpečnosti to momentálne nepredstavuje problém.
Budúcnosť projektu a plánované kroky vyzerajú nasledovne:
- oplášťovanie objektu sa má začať v januári 2027,
- v priebehu roka 2027 má byť nemocnica stavebne dokončená,
- následne bude potrebných ešte približne 12 mesiacov vrátane skúšobnej prevádzky na spustenie v plnom rozsahu.
Výstavbu aktuálne financuje Ministerstvo obrany SR zo svojho rozpočtu. Okrem stavebných prác sa podľa riaditeľky prešovskej nemocnice Ľubice Hlinkovej venujú aj digitalizácii, pričom chcú zaviesť bezpapierové oddelenie či automatické podávanie liekov.
Ostrá kritika zo strany opozície
Ficove návštevy stavieb nových nemocníc označilo opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) za predvolebné divadlo. Poslanec Oskar Dvořák upozornil na hrozbu, že namiesto nemocníc ostanú na Slovensku len haldy betónu, a žiada vládu o vyčlenenie peňazí v rozpočte. KDH zas odmieta premiérovo zľahčovanie vzniknutých problémov.
Premiér sa dnes tváril, že všetko je v poriadku a môžeme na celý problém zabudnúť. Nemôžeme. Bolo predložených dostatok dôkazov, že stavba neprebiehala tak, ako mala,
vyhlásil poslanec za KDH Peter Stachura s tým, že hnutie bude žiadať zverejnenie všetkých nákladov.
Poslanec KDH František Majerský aj exminister zdravotníctva Marek Krajčí zo strany Slovensko-Za ľudí zhodne tvrdia, že Fico sa chváli cudzím perím, keďže procesy a financie naštartovali predchádzajúce vlády. Krajčí zároveň pripomenul, že technologické a medicínske vybavenie nemocnice bude stáť ďalších 25 až 30 percent z nákladov na stavbu, o čom vláda mlčí.
Stavba vojenskej nemocnice sa začala na prelome rokov 2025 a 2026. Po problémoch so stĺpmi štát ukončil spoluprácu so zhotoviteľom, ktorý to označil za nezákonné, a na druhú etapu prác bola vyhlásená nová verejná súťaž. Prípadom sa intenzívne zaoberá aj polícia, ktorá vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.