Tragický koniec výletu. V obľúbenej turistickej lokalite Dolné diery v Malej Fatre prišla o život 51-ročná slovenská turistka. Po osudnom pošmyknutí a páde mimo turistického chodníka utrpela vážne zranenia. Napriek okamžitej pomoci svedkov a prítomného lekára priamo na mieste sa ju už zachrániť nepodarilo.
Po páde v Dolných dierach v Malej Fatre v utorok 28. júla zomrela 51-ročná slovenská turistka. Horská záchranná služba (HZS) prijala naliehavú žiadosť o pomoc zo žltého turisticky značeného chodníka. Ako informovala HZS na svojom webe, žena zakopnutím o terénnu nerovnosť spadla mimo chodníka a pádom si privodila poranenia, ktoré časom vyústili do straty vedomia a dýchania.
Boj o život a zásah záchranárov
Lekárom, ktorý sa v tom čase náhodne nachádzal na mieste, a ďalšími svedkami udalosti bola okamžite začatá kardiopulmonálna resuscitácia.
K turistke vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Malá Fatra pozemne a na miesto bola vyslaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
spresnili horskí záchranári priebeh záchrannej akcie.
Záchranná akcia v náročnom teréne zahŕňala nasledujúce kroky a zložky:
- okamžitá laická a lekárska prvá pomoc od svedkov priamo na mieste,
- pozemný presun horských záchranárov k zranenej,
- nasadenie leteckých záchranárov s vybavením.
Horskí záchranári s poľutovaním dodali, že napriek maximálnemu úsiliu mohli príslušné zložky na mieste u osoby skonštatovať už iba smrť. Telo následne odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru na ďalšie vyšetrovanie okolností tragédie.