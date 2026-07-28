Tragický koniec výletu. V obľúbenej turistickej lokalite Dolné diery v Malej Fatre prišla o život 51-ročná slovenská turistka. Po osudnom pošmyknutí a páde mimo turistického chodníka utrpela vážne zranenia. Napriek okamžitej pomoci svedkov a prítomného lekára priamo na mieste sa ju už zachrániť nepodarilo.

Po páde v Dolných dierach v Malej Fatre v utorok 28. júla zomrela 51-ročná slovenská turistka. Horská záchranná služba (HZS) prijala naliehavú žiadosť o pomoc zo žltého turisticky značeného chodníka. Ako informovala HZS na svojom webe, žena zakopnutím o terénnu nerovnosť spadla mimo chodníka a pádom si privodila poranenia, ktoré časom vyústili do straty vedomia a dýchania.

Boj o život a zásah záchranárov

Lekárom, ktorý sa v tom čase náhodne nachádzal na mieste, a ďalšími svedkami udalosti bola okamžite začatá kardiopulmonálna resuscitácia.

K turistke vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Malá Fatra pozemne a na miesto bola vyslaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,

spresnili horskí záchranári priebeh záchrannej akcie.

Záchranná akcia v náročnom teréne zahŕňala nasledujúce kroky a zložky:

  • okamžitá laická a lekárska prvá pomoc od svedkov priamo na mieste,
  • pozemný presun horských záchranárov k zranenej,
  • nasadenie leteckých záchranárov s vybavením.

Horskí záchranári s poľutovaním dodali, že napriek maximálnemu úsiliu mohli príslušné zložky na mieste u osoby skonštatovať už iba smrť. Telo následne odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru na ďalšie vyšetrovanie okolností tragédie.