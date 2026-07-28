Premiér Robert Fico ostro odmietol kritiku opozičného hnutia Progresívne Slovensko, ktoré viní vládu z hromadného prepúšťania vo firme pri Novom Meste nad Váhom. Predseda vlády tvrdí, že opozícia si neoverila fakty a talianska spoločnosť mala dlhodobé ekonomické problémy už dávno pred prijatím konsolidačných opatrení. Podľa Fica je na Slovensku dostatok voľných pracovných miest a konanie opozície označil za deštruktívne.
Na Slovensku je aktuálne 140-tisíc voľných pracovných miest a každý, kto si chce nájsť prácu, si ju bez ťažkostí sám alebo v spolupráci s príslušným úradom práce nájde. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) sa však v utorok 28. júla podľa premiéra doslova vytešovalo, že firma pri meste Nové Mesto nad Váhom ide prepustiť 77 zamestnancov. Hnutie si pritom podľa neho neoverilo žiadne fakty a celú vinu za prepustenie týchto zamestnancov hodilo na vládu. V reakcii na vyjadrenia PS to uviedol premiér Robert Fico zo strany Smer-SD.
Ako predseda vlády SR dôrazne odmietam politiku Progresívneho Slovenska, ktorej cieľom je škodiť Slovensku. PS sa veľmi mýli, že touto deštrukčnou politikou si vydláždi cestu k vládnutiu,
vyhlásil v oficiálnom stanovisku Fico.
Skutočné dôvody odchodu talianskej firmy
Premiér upozornil, že prepúšťajúci taliansky zamestnávateľ v tomto prípade vedel o ukončení výroby už od mája a dokonca si nesplnil ani zákonnú povinnosť nahlásenia hromadného prepúšťania na úrad práce. O skutočných problémoch firmy v obci Potvorice podľa neho svedčia nasledujúce fakty:
- v máji navštívil firmu taliansky manažment, ktorý prepustil slovenské vedenie a riadenie odovzdal personálnej pracovníčke,
- v roku 2019 mala firma 350 až 400 zamestnancov, no odvtedy stavy kontinuálne znižovala na súčasných pár desiatok,
- podnik zaznamenal výrazný pokles tržieb zo 42,5 milióna eur v roku 2022 na 17,5 milióna eur v roku 2025,
- firma má dlhodobé problémy aj v Taliansku, kde čelila štrajkom a veľkému tlaku odberateľov na presun výroby do Číny.
Predseda vlády zároveň podčiarkol, že len v samotnom okrese Nové Mesto nad Váhom je aktuálne viac ako dvetisíc voľných pracovných miest.
Je preto úplne evidentné, že firma v Potvoriciach bola dlhodobo zmenšovaná v dôsledku poklesu výrobných objemov, cenového tlaku a medzinárodného presúvania výroby. Ako predseda vlády nebudem komentovať, že talianski vlastníci sa namiesto zodpovednej spolupráce so slovenskými štátnymi orgánmi vydali na cestu politickej agitácie. Každý, kto porovná obsah verejných vyjadrení PS s realitou, musí rýchlo pochopiť, o čo opozícii ide,
dodal Fico na margo politizácie celej témy.
Opozičná kritika a varovania pred prepúšťaním
Opozičné hnutie PS v utorok 28. júla vyzvalo vládu, aby sa začala intenzívne venovať hromadným prepúšťaniam, ktoré sa v posledných dvoch rokoch stávajú na Slovensku znepokojivým trendom. Za prvý polrok 2026 bolo úradom práce podľa hnutia nahlásených 47 hromadných prepúšťaní, čo znamená vyše 4400 ohrozených pracovných miest.
Predstavitelia hnutia poukázali aj na najnovšie prípady, medzi ktoré patrí práve ukončenie prevádzky talianskej spoločnosti Askoll Group. Samotná firma sa totiž predtým mediálne vyjadrila, že priamy vplyv na ukončenie výroby v našej krajine mali konsolidačné opatrenia súčasnej vlády. Informácie o spore medzi premiérom a opozíciou sprostredkovala tlačová agentúra TASR.