Americký prezident Donald Trump prijal v Oválnej pracovni Bieleho domu ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. Hlavnými témami ich rokovania boli licencie na výrobu strategických striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot a oživenie diplomatických procesov. Ukrajinský prezident pricestoval do Washingtonu predovšetkým na pohreb vplyvného republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý patril k najbližším spojencom súčasnej americkej administratívy.
Americký prezident Donald Trump v utorok 28. júla prijal Volodymyra Zelenského v Oválnej pracovni Bieleho domu. Stretnutie, na ktorom sa obaja prezidenti rozprávali aj o dôležitých licenciách na výrobu striel Patriot, bolo podľa ukrajinskej strany veľmi dobré a konštruktívne. Svoje pocity Zelenskyj následne zdieľal prostredníctvom sociálnej siete X.
Dobré stretnutie s prezidentom Trumpom v Oválnej pracovni. Ďakujem za všetko, čo spolu robíme pre ochranu životov Ukrajincov a presadzovanie mieru. V prvom rade som prezidentovi Trumpovi vyjadril našu sústrasť nad úmrtím senátora Lindseyho Grahama. Bol skutočným priateľom Ukrajiny,
napísal ukrajinský prezident k svojmu prijatiu vo Washingtone.
Výroba Patriotov a diplomacia
Zelenskyj sa s Trumpom zhováral o licenciách na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot a viacerých ďalších nápadoch, ktoré by mohli pomôcť v aktuálnej bezpečnostnej situácii.
Hovorili sme aj o diplomacii, je dôležité, aby bol diplomatický proces znovu oživený. Naše tímy dohodnú podrobnosti o ďalšej komunikácii. Som vďačný Spojeným štátom za ich pevnú podporu,
dodal Zelenskyj po oficiálnom rokovaní oboch hláv štátov.
Úmrtie kľúčového Trumpovho spojenca
Zelenskyj do Washingtonu pricestoval na pohreb senátora Lindseyho Grahama, ktorý tento mesiac náhle zomrel vo veku 71 rokov, zrejme po natrhnutí steny aorty. Zosnulý politik mal pre americkú politiku mimoriadny význam a vyznačoval sa nasledujúcimi atribútmi:
- patril medzi Trumpových najbližších spojencov v americkom Senáte,
- počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov,
- zastával funkciu predsedu v senátnom rozpočtovom výbore,
- v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore.
Ukrajinský líder sa okrem prezidenta v utorok 28. júla stretne aj s ďalšími americkými senátormi. Informácie o diplomatickej ceste sprostredkovala tlačová agentúra TASR.