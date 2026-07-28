Obrovská úľava zavládla na severe Slovenska. Trojročný chlapec, po ktorom desiatky záchranárov, policajtov a dobrovoľníkov pátrali v okolí Huncoviec, sa našiel živý a zdravý. Rozsiahla pátracia akcia, do ktorej bola nasadená aj špičková technika s termovíziou, sa tak po hodinách veľkej neistoty skončila šťastne.
Trojročného chlapca, po ktorom od pondelka 27. júla intenzívne pátrali po tom, ako sa stratil v hustom kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, napokon našli živého. Radostnú správu pre verejnosť oficiálne potvrdil starosta dotknutej obce Peter Majerčák.
Chlapec sa našiel v lese, asi kilometer od rómskej osady,
spresnil starosta miesto nálezu malého dieťaťa. O úspešnom vypátraní následne informoval prostredníctvom sociálnej siete aj Pátrací Tím Východ s tým, že chlapček je podľa prvotných informácií v poriadku a úplne zdravý.
Nasadenie vrtuľníka a desiatok ľudí
Po malom chlapcovi nepretržite pátrali policajti, hasiči a obetaví dobrovoľníci od pondelkového zmiznutia, a to aj počas celej uplynulej chladnej noci. Rozsiahla pátracia akcia plynule pokračovala aj v utorok 28. júla. Do hľadania strateného dieťaťa boli zapojené nasledujúce zložky a špeciálna technika:
- príslušníci polície, hasičského zboru a dobrovoľnícke tímy v teréne,
- bezpilotné drony prepátravajúce rozsiahle poľnohospodárske plochy zo vzduchu,
- vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, ktorý bol plne vybavený modernou termovíziou pre nočné hľadanie.
Radostnú správu o úspešnom ukončení nočného a denného pátrania a záchrane malého chlapca sprostredkovala tlačová agentúra TASR.