Opozičná strana SaS upozorňuje na závažné zlyhanie bezpečnostných zložiek štátu. Podľa jej informácií sa na území Slovenska celé týždne bez povšimnutia pohybovala nebezpečná medzinárodná zločinecká skupina. Polícia, ministerstvo vnútra ani tajná služba o nej údajne vôbec nevedeli a na jej prítomnosť sa prišlo len náhodou pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody. Polícia však tieto tvrdenia rázne odmieta.
Na Slovensku sa celé týždne voľne pohybovala medzinárodná skupina organizovaného zločinu. Polícia Slovenskej republiky, ministerstvo vnútra ani Slovenská informačná služba (SIS) o nej podľa dostupných informácií vôbec nevedeli. Upozornila na to opozičná strana SaS, ktorej predstavitelia hovoria o absolútnom zlyhaní štátu a ohrození bezpečnosti občanov.
Náhodné odhalenie po tragickej nehode
Polícia podľa opozičného poslanca Juraja Krúpu pri vyšetrovaní nedávnej tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove len celkom náhodne odkryla prítomnosť medzinárodnej siete organizovaného zločinu známej ako Rathkeale. Poslanec nešetril ostrou kritikou na adresu bezpečnostných zložiek štátu.
Nebezpečná organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov a nikto o nej nevedel. Nevedela o nej polícia, ministerstvo vnútra ani SIS. To je absolútne zlyhanie bezpečnostných štruktúr štátu a dôkaz, že táto vláda rezignovala na ochranu občanov,
poznamenal Krúpa s tým, že SIS sa podľa neho v súčasnosti namiesto reálnych bezpečnostných hrozieb sústreďuje primárne na politickú opozíciu.
Lákadlo pre zločincov a reakcia polície
Opozičný poslanec tvrdí, že situáciu v krajine výrazne zhoršila nedávna novela Trestného zákona, ktorá podľa neho priamo oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti kriminalite. Slovensko sa tak stalo oveľa atraktívnejším priestorom pre organizovaný zločin, a to z nasledujúcich dôvodov:
- vláda namiesto posilňovania polície rozkladá elitné vyšetrovacie tímy,
- prichádza k výraznému oslabovaniu trestov a sankcií,
- celkovo sa vytvára prostredie, v ktorom sa zločincom reálne oplatí pôsobiť a páchať trestnú činnosť.
Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek však prítomnosť podobnej hrozby rázne poprel. Na základe aktuálne dostupných informácií, ktorými polícia disponuje, podľa neho neevidujú žiadne poznatky potvrdzujúce pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny pôvodom z Írska na území našej krajiny v takom rozsahu, ako je prezentované v medializovaných vyjadreniach politikov.
Policajný zbor sa zaoberá každým podnetom a podozrením súvisiacim s možnou trestnou činnosťou. V prípade získania nových relevantných informácií sú tieto následne preverované a vyhodnocované v súlade s platnou právnou úpravou,
uzavrel Hájek. Informácie o vyjadreniach opozície a reakcii polície sprostredkovala tlačová agentúra TASR. Oficiálne stanovisko ministerstva vnútra a Slovenskej informačnej služby sa agentúra pokúsi doplniť neskôr po ich zverejnení.