Ruská vláda pozorne sleduje situáciu okolo najväčšieho domáceho internetového obchodu Wildberries, ktorého sklady sa v uplynulých dňoch stali terčom ukrajinských dronových útokov. Kremeľ síce chváli reakciu spoločnosti a jej prístup k poškodeným predajcom, no štátnu finančnú pomoc pre giganta zatiaľ neplánuje.
Kremeľ v utorok 28. júla uviedol, že ruská vláda monitoruje situáciu týkajúcu sa internetového obchodu Wildberries po sérii ukrajinských dronových útokov na jeho sklady po celej krajine. Zástupcovia ruskej administratívy zároveň ozrejmili, že vláda doposiaľ neplánuje spoločnosti finančne pomôcť.
Pochvala za odškodnenie predajcov
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po otázkach médií o tom, či štát finančne podporí zasiahnutú spoločnosť, uviedol, že Wildberries veľmi dobre reaguje na vzniknutú krízovú situáciu.
Táto firma urobila pomerne bezprecedentný krok, keď oznámila svoje rozhodnutie poskytnúť pomoc predajcom a tým, ktorí mali svoj tovar uložený v skladoch, hoci spoločnosť nemala takúto povinnosť. To si, samozrejme, zaslúži najvyššiu pochvalu,
povedal hovorca novinárom k proaktívnemu prístupu vedenia e-shopu.
Peskov zároveň vysvetlil, že štátny aparát celú situáciu okolo firmy naďalej podrobne monitoruje.
Prebiehajú diskusie, no doposiaľ sa neprijali žiadne konkrétne rozhodnutia,
vyhlásil hovorca Kremľa na margo prípadnej štátnej pomoci.
Následky ukrajinských útokov
Ukrajina v uplynulých dňoch opakovane útočila na strategické sklady najväčšieho ruského internetového obchodu. Tieto cielené dronové údery mali pre spoločnosť mimoriadne vážne následky, ktoré zahŕňajú najmä:
- vznik rozsiahlych a ničivých požiarov,
- viaceré obete na životoch,
- okamžité pozastavenie fungovania zasiahnutých skladových hál.
Informácie o postoji Kremľa a aktuálnom vývoji sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry Reuters.