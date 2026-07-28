Opozičné hnutie Progresívne Slovensko bije na poplach pre rastúci počet hromadných prepúšťaní, ktoré podľa neho priamo súvisia s vládnymi konsolidačnými opatreniami. Tisícky pracovných miest sú v ohrození a viaceré zahraničné firmy ohlasujú odchod z krajiny. Ministerstvo práce však situáciu upokojuje s argumentom, že nezamestnanosť je na historických minimách a k dispozícii sú desaťtisíce voľných miest.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v utorok 28. júla vyzvalo vládu, aby sa začala urgentne venovať hromadným prepúšťaniam. Tie sa podľa opozície v posledných dvoch rokoch stávajú na Slovensku znepokojivým trendom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v reakcii uviedlo, že keď dôjde k prepúšťaniu, príslušné úrady práce aktívne komunikujú so spoločnosťami a hľadajú ľuďom dostupné pracovné príležitosti.
Konkrétne firmy a dopady konsolidácie
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Simona Petrík a poslanec Štefan Kišš upozornili na závažné štatistiky a konkrétne prípady z regiónov. Viaceré firmy prepúšťajú zamestnancov postupne, takže sa do oficiálnych čísiel hromadného prepúšťania ani nezapočítavajú. Situácia na trhu práce vyzerá podľa opozície nasledovne:
- za prvý polrok 2026 bolo úradom práce nahlásených 47 hromadných prepúšťaní, čo znamená vyše 4400 ohrozených pracovných miest,
- v júli ohlásila ukončenie prevádzky turecká firma Mata Automotive Slovakia v okrese Veľký Krtíš so 119 zamestnancami,
- výrobu zatvára talianska spoločnosť Askoll Group v okrese Nové Mesto nad Váhom so 77 pracovníkmi,
- v Kežmarku s 12-percentnou nezamestnanosťou ohlásila nemecká spoločnosť Mubea plán prepustiť do konca roka všetkých 120 zamestnancov.
Firma z Nového Mesta nad Váhom sa jasne vyjadrila, že priamy vplyv na ukončenie výroby mali konsolidačné opatrenia súčasnej vlády, kam patrí transakčná daň, zvýšenie dane z príjmu o tri percentá či zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnancov o jedno percento.
Pri takomto nastavení firmy na Slovensku nemôžu byť konkurencieschopné a logicky potom presúvajú svoj biznis tam, kde sú nižšie dane a odvody. Tým ďalším negatívnym a smutným dôsledkom je, že o prácu prichádzajú tisícky ľudí,
skonštatovala Petrík s tým, že premiér Robert Fico zo strany Smer-SD a minister práce Erik Tomáš zo strany Hlas-SD by mali ľuďom vysvetliť, ako pomôžu firmám a nezamestnaným.
Ministerstvo a analytici vidia situáciu inak
Rezort práce v reakcii uviedol, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) je pri nahlásení hromadného prepúšťania plne nápomocné zamestnávateľom aj ohrozeným zamestnancom prostredníctvom informačno-poradenských služieb. Podľa ministerstva je nezamestnanosť na historických minimách a v júni bolo k dispozícii viac ako 150-tisíc voľných pracovných miest.
Medzi štandardnú pomoc zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny patrí poradenstvo, pomoc pri hľadaní nového zamestnania či informovanie o aktuálnych projektoch zameraných na uplatnenie sa na trhu práce,
priblížil kroky štátu rezort práce.
Analytici Národnej banky Slovenska (NBS) však minulý týždeň upozornili, že do evidencie úradov prišlo v júni rekordné množstvo osôb z hromadných prepúšťaní, najmä zo západného Slovenska. Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák potvrdil, že masívnejšie prepúšťanie bude naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom časť tohto nárastu by mohla mať aj dlhodobý charakter.
Tieto predikcie potvrdzujú aj oficiálne dáta ÚPSVaR, podľa ktorých podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku dosiahol v júni tohto roka 3,97 percenta, čo predstavuje medzimesačný nárast. Celkovo bolo na konci júna v evidencii 142 868 osôb, čo je o takmer dvetisíc viac ako v máji 2026. Informácie sprostredkovala tlačová agentúra TASR.