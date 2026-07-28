Slovenská republika má ambíciu zintenzívniť spoluprácu s ázijskou veľmocou v oblasti vedy a výskumu. Prezident Peter Pellegrini počas svojej zahraničnej cesty vyhlásil, že chce na Slovensko čo najrýchlejšie priniesť moderné technológie a inovácie. Dôraz kladie najmä na využitie robotiky v zdravotníctve a podporu masívnej výmeny študentov medzi oboma krajinami.
Slovenská republika (SR) chce prehlbovať spoluprácu medzi domácimi a čínskymi výskumnými inštitúciami, univerzitami a technologickými spoločnosťami. Má veľký záujem na čo najrýchlejšom implementovaní moderných technológií vyvíjaných priamo v Číne. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini počas prehliadky technologického centra Robot Mall v Pekingu v rámci svojej oficiálnej návštevy.
Inovácie a roboty v zdravotníctve
Musíme hľadať spôsob, ako ich čo najskôr implementovať do každodenného života a do našich spoločností. Práve skoré zavádzanie inovácií môže zo Slovenska urobiť jedného z lídrov medzi európskymi krajinami,
skonštatoval Pellegrini po obhliadke inovatívnych riešení.
Slovenský líder poukázal pritom najmä na rozsiahle možnosti využitia robotiky v modernom zdravotníctve. Hoci rozumie, že rýchly nástup moderných technológií môže v spoločnosti vyvolávať určité obavy, zdôraznil, že ich hlavným cieľom je priniesť ľuďom konkrétne benefity:
- výrazné šetrenie času pri diagnostike a úkonoch,
- zvyšovanie celkovej kvality života občanov,
- zlepšovanie podmienok a starostlivosti pre pacientov.
Videli sme množstvo robotov, ktoré sa už dnes používajú v nemocniciach. Myslím si, že pre pacientov je veľmi dobrou správou, že táto technológia prichádza do nemocníc nielen v Číne, ale postupne aj v ďalších krajinách sveta,
opísal prezident svoje dojmy zo spomínaného technologického centra.
Výmena študentov a vedecká spolupráca
Pellegrini ako ďalšiu prioritu spolupráce s Čínou označil prepájanie mladých generácií, vedeckých pracovísk a vzdelávacích inštitúcií. Prezident preto avizoval, že požiada ministra školstva Tomáša Druckera o vyslanie špeciálnej delegácie. Jej cieľom bude nadviazať užšiu spoluprácu s čínskymi univerzitami, vedeckými pracoviskami a tamojším rezortom školstva.
Ak prepojíme mladú generáciu, vytvoríme dobrý základ pre priateľské vzťahy medzi našimi krajinami na ďalšie desaťročia. Chcem, aby viac čínskych študentov prichádzalo študovať na Slovensko a zároveň aby viac slovenských študentov získalo možnosť študovať v Číne. Nejde však len o samotné štúdium, ale aj o spoločnú prácu na vedeckých a výskumných projektoch,
dodal na záver hlava štátu. Informácie o jeho plánoch a vyjadreniach poskytol odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR prostredníctvom tlačovej agentúry TASR.