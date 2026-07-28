Extrémne pretrvávajúce sucho a vlny horúčav si vyžiadali daň v podobe historicky najnižšej hladiny rieky Dunaj v juhomaďarskom meste Paks. Tamojšia atómová elektráreň musela v záujme bezpečnosti a dodržania environmentálnych predpisov okamžite znížiť výkon jedného zo svojich reaktorov. Ministerstvo ubezpečuje, že dodávky elektriny pre krajinu ohrozené nie sú.
V dôsledku pretrvávajúceho sucha a vĺn horúčav namerali v juhomaďarskom meste Paks na rieke Dunaj historicky najnižšiu hladinu s hodnotou iba 106 centimetrov. Podľa správy maďarskej energetickej spoločnosti MVM z utorka 28. júla extrémne letné počasie výrazne znížilo prietok rieky, čo má priamy vplyv na prevádzku jedinej atómovej elektrárne v krajine.
Zníženie výkonu a reakcia ministra
Vzhľadom na vzniknutú kritickú situáciu s vodou odborníci ešte v pondelok 27. júla vo večerných hodinách preventívne znížili výkon prvého bloku o 254 megawattov. Špecialisti elektrárne neustále monitorujú vývoj prietoku a teploty vody, na základe čoho robia potrebné operatívne rozhodnutia pre zaistenie bezpečnosti.
Dodávky energie v Maďarsku sú však plne zabezpečené. Oznámil to minister hospodárstva a energetiky István Kapitány prostredníctvom sociálnej siete Facebook bezprostredne po tom, ako výkon jadrovej elektrárne Paks obmedzili.
Keďže jadrová elektráreň je chladená vodou z Dunaja, dočasné zníženie výkonu bolo nevyhnutné z dôvodu bezpečnej prevádzky. Nejde o poruchu, ale o zodpovedné opatrenie prijaté na základe vopred stanovených pravidiel,
zdôraznil šéf hospodárskeho rezortu vo svojom ubezpečení pre verejnosť.
Kľúčový význam elektrárne Paks pre krajinu
Atómová elektráreň Paks je v súčasnosti jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou u našich južných susedov. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti. Pre maďarskú energetiku má toto zariadenie mimoriadne strategický význam z nasledujúcich dôvodov:
- pokrýva približne polovicu celkovej domácej výroby elektrickej energie,
- zabezpečuje celú jednu tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
Správu o mimoriadnej situácii na maďarskom úseku Dunaja priniesol spravodajca tlačovej agentúry TASR s odvolaním sa na informácie domáceho portálu penzcentrum.hu.