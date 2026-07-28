Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) upozorňuje verejnosť na podvodníkov, ktorí hovoria o zarobení peňazí na kryptomenách a pod zámienkou ich vyplatenia sa snažia získať kontrolu nad telefónom a bankovým účtom. Informoval o tom na sociálnej sieti. V tejto súvislosti spomenul viaceré opatrenia.
Priblížil aj priebeh podvodu. Ako uviedol, podvodníci najskôr volajú s informáciou o nároku na vyplatenie zisku z kryptomien. Následne presviedčajú obete nainštalovať si aplikáciu na „vyplatenie peňazí“. Potom po mobil pošlú falošného kuriéra, za telefón odovzdajú iný mobil s predplatenou SIM kartou a snažia sa vylákať PIN. „Ak získajú váš telefón a PIN, môžu sa dostať k vašim bankovým účtom, vybrať úspory alebo dokonca vybaviť úver na vaše meno,“ upozornil NBÚ.
Podotkol, že podvodníci sa zameriavajú aj na seniorov. „Internetom sa šíria ponuky na falošné pohrebné poistenie, ktoré môžu viesť k telefonátom od údajných policajtov alebo bankárov s cieľom pripraviť obete o peniaze,“ spomenul.
NBÚ zároveň apeloval na verejnosť, aby neodovzdávala svoj mobil neznámym osobám, neprezrádzala PIN ani prihlasovacie údaje a neinštalovala aplikácie na základe telefonických pokynov. V prípade pochybností je potrebné okamžite kontaktovať banku alebo políciu.